غرف دبي تمكّن الشركات العائلية من مواجهة تحديات بيئة الأعمال

نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، أحدث ندوات «سلسلة الحوكمة» بهدف استعراض مقومات استدامة الشركات العائلية، وتعزيز قدرتها على التكيف في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال اليوم.

وأفادت الغرف، في بيان، أمس، بأن الندوة، التي حملت عنوان «حماية إرث الشركات العائلية في ظل التحولات العالمية»، ركزت على سبل تمكين الشركات العائلية من مواجهة التحديات المعقدة، مع الحفاظ على إرثها الممتد عبر الأجيال، وترسيخ استمراريتها.

وحضر الجلسة 35 ممثلاً عن الشركات العائلية في دبي، وتضمنت حواراً مباشراً مع نخبة من المتحدثين، بينهم نائب رئيس مجلس إدارة «صديقي القابضة»، أسامة صديقي، ورئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمعكرونة، أحمد باليوحة، حيث استعرض المتحدثان رؤى ملهمة حول سبل تعزيز استمرارية الشركات العائلية العريقة، والتكيف مع التحديات والمتغيرات، وترسيخ جاهزيتها للأجيال المقبلة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يعتمد إرث الشركات العائلية على نجاحات جيل المؤسسين، ويرتبط ببناء نموذج أعمال مستدام وقادر على التكيف مع التحولات الاقتصادية والمتغيرات المستقبلية».

وأضاف: «تعد الحوكمة المؤسسية الفعالة، وتمكين القيادات الشابة، وتعزيز المرونة التشغيلية، من الركائز الأساسية لضمان استمرارية الشركات العائلية، وتعزيز تنافسيتها على المدى الطويل، مع الحفاظ على القيم والمبادئ التي تمثل أساس هويتها ومسيرتها». وقدمت الجلسة رؤى عملية حول كيفية إدارة الشركات العائلية لمراحل التحول، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، في ظل تقلبات الأسواق وتغير توقعات العملاء. كما تناول المتحدثون أهمية تعزيز أطر الحوكمة، والتخطيط الفعّال للتعاقب القيادي، والعمل ضمن رؤية موحدة تضمن تمكين الشركات العائلية من الحفاظ على إرثها، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل بثقة واستدامة في الوقت ذاته. وتندرج «سلسلة الحوكمة» ضمن إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي للشركات العائلية لدعم الشركات العائلية، حيث تضم مجموعة من الندوات التثقيفية التي تتناول موضوعات محورية تُعدّ أساسية للتخطيط الفعال للتعاقب القيادي، بما يعزز الامتثال التنظيمي ونجاح الأعمال على المدى الطويل.

كما تتيح السلسلة للمشاركين الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى، وتعزيز أطرهم التنظيمية.