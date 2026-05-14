«أبوظبي العالمي» يستقطب 8 شركات تدير أصولاً بـ 4.4 تريليونات دولار

اختتم «أبوظبي العالمي - ADGM» مشاركته في مؤتمر معهد «ميلكن» العالمي 2026، الذي عُقد في لوس أنجلوس الأميركية، وذلك بعد أن شهد «أبوظبي العالمي» إعلان ثماني شركات مالية عالمية كبرى، خلال مارس وأبريل، تدير أصولاً عالمية تصل قيمتها إلى 4.4 تريليونات دولار، عن خططها لتأسيس حضور لها في أبوظبي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه خلال الزيارة، أكد الوفد برئاسة رئيس مجلس إدارة «أبوظبي العالمي - ADGM»، أحمد جاسم الزعابي، مكانة أبوظبي بصفتها «عاصمة رأس المال»، حيث تم تسليط الضوء على دور الإمارة باعتبارها محوراً رئيساً لربط تدفقات رأس المال بين الشمال والجنوب العالميين.

وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، عقد الزعابي إلى جانب كبار قيادات «أبوظبي العالمي» سلسلة لقاءات مع صُنّاع السياسات من حول العالم والمؤسسات الاستثمارية وكبرى شركات إدارة الأصول العالمية، لبحث الدور الاستراتيجي لأبوظبي في مستقبل القطاع المالي وتدفقات الاستثمار العالمية والتعاون العابر للحدود.

وتأكيداً على التركيز الاستراتيجي لـ«أبوظبي العالمي» على تحويل اهتمام المؤسسات إلى شراكات طويلة الأمد وتسهيل دخولها إلى السوق، قال الزعابي، إن لقاءات الوفد في الولايات المتحدة تعكس استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعميق العلاقات مع أبرز الجهات العالمية المستثمرة لرؤوس الأموال والمؤسسات المالية الرائدة.

وأضاف: «في ظل التوجه المتزايد لرؤوس الأموال العالمية نحو المنصات التي توفر الاستقرار والقوة المؤسسية والارتباط بالأسواق العالمية، يواصل (أبوظبي العالمي) ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي موثوق».

وأكد الزعابي أنه «مع مواصلة (أبوظبي العالمي) التقدم نحو تحقيق طموحه بأن يصبح واحداً من بين أفضل خمسة مراكز مالية في العالم، فإنه مستمر في تعزيز حضوره كمنظومة عالمية موثوقة، ترتكز على وضوح الأطر التنظيمية، والحوكمة المستقبلية، وإتاحة الوصول المباشر إلى الفرص الإقليمية والدولية».

كما أكد مواصلة التركيز على تمكين تدفقات رأس المال، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي.

وخلال مؤتمر «ميلكن»، شارك الزعابي في جلسة حوارية مع الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة «غوغنهايم بارتنرز»، آلان شوارتز، بعنوان «دفع الابتكار المالي العالمي»، حيث استعرض التحول الاقتصادي اللافت الذي تشهده أبوظبي، والدور الذي يؤديه «أبوظبي العالمي» في بناء منظومة مالية مرنة وجاهزة للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة الأمد لدولة الإمارات، تمثّل الركيزة الأساسية وراء قوة الاقتصاد الوطني.