5شركــات عقــارية فـي «دبــي المــالي» تربح 10.45 مليارات درهم خلال 3 أشهر

ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 40.26%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2026، لتصل إلى 10.45 مليارات درهم، مقارنة بـ7.45 مليارات درهم سجلتها في الفترة نفسها من عام 2025، في تأكيد على متانة السوق العقارية في دبي وتجاهل التوترات الإقليمية.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المنشورة على موقع سوق دبي المالي، أن إيرادات شركات: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية»، نمت بنسبة 26.43% إلى أكثر من 20.71 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 16.38 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي للقطاعين العقاري والسياحي.

وجاءت «شركة إعمار العقارية» في الصدارة بعد تسجيل إيرادات بلغت 12.39 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، مرتفعة من 10.09 مليارات درهم سجلتها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 22.79%، فيما حققت الشركة أرباحاً صافية بنحو 6.41 مليارات درهم مقارنة بـ4.63 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 38.44%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025، بفضل الإيرادات المستدامة في ظل نمو متوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة.

كما سجلت «إعمار العقارية» أرباحاً قبل الضريبة، خلال الفترة من يناير وإلى مارس 2026، بقيمة 7.24 مليارات درهم مقارنة بـ5.43 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 33.33%.

من جهتها، حافظت «شركة إعمار للتطوير» على زخمها القوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة إيرادات بقيمة 6.85 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 36.45%، وذلك مقارنة بـ5.02 مليارات درهم حققتها الشركة بنهاية الفترة نفسها من العام 2025.

كما سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 48.93% ليصل إلى 3.5 مليارات درهم مقارنة بـ2.35 مليار درهم، بينما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 4.04 مليارات درهم مقارنة بـ2.76 مليار درهم في الربع الأول من 2025، بنمو 46.37%.

بدورها، نجحت «مجموعة تيكوم» التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة في الإيرادات بنهاية مارس 2026، بنسبة 11.04% لتصل إلى أكثر من 754 مليون درهم مقارنة بـ679 مليون درهم إيرادات سجلتها المجموعة في الفترة نفسها من عام 2025.

وارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 11.9% ليصل إلى 403 ملايين درهم، مقارنة بـ360 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة وارتفاع معدلات الإشغال ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 11.85% لتصل إلى 415 مليون درهم.

من جهتها، حققت «شركة ديار للتطوير» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 3.23% من 433 مليون درهم في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 إلى 447 مليون درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام 2026.

وسجلت الشركة نمواً بصافي الأرباح في الفترة من يناير إلى مارس الماضي بنسبة 17.11% لتصل إلى 130 مليون درهم، مقارنة بـ111 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 147 مليون درهم، مقارنة بـ119 مليون درهم، بزيادة 23.52% على أساس سنوي.

في السياق نفسه، ازدادت إيرادات «شركة الاتحاد العقارية» بنسبة 66.25% إلى 271 مليون درهم، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ163 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 103% إلى 11.8 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 5.8 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.