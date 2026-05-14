فنادق تُمدّد عروض الإقامة الطويلة.. وتعززها بأسعار تنافسية وخدمات متكاملة

مددت منشآت فندقية في السوق المحلية عروض الإقامة الطويلة، حتى نهاية أغسطس 2026، مع سعي القطاع الفندقي إلى الحفاظ على الطلب خلال الأشهر المقبلة، عبر تقديم أسعار جاذبة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الإقامة الممتدة.

وقال مسؤولان في قطاع الضيافة إن عروض الإقامة الطويلة جزء مهم في استراتيجية التسويق الفندقي، مدعوماً بمرونة التسعير وتكامل الخدمات، وقدرته على استقطاب طلب مستدام في السوق المحلية.

وأضافا أنه وإلى جانب المزايا والخدمات ضمن هذه الباقات، فإنه يتم تعزيز جاذبيتها بعناصر أخرى، مثل مرونة الحجز والتمديد، وتوفير بيئة مريحة للعمل والمعيشة، بما يتماشى مع احتياجات الفئات التي تقيم فترات طويلة.

تعزيز المزايا

وتفصيلاً، أظهر مسح أن عدداً من المنشآت الفندقية، خصوصاً من فئتَي ثلاث وأربع نجوم، قام بتمديد عروض الإقامة الطويلة حتى نهاية أغسطس 2026، مع الإبقاء على المزايا ذاتها، بل وتعزيز بعضها لجذب شرائح أوسع من النزلاء، سواء من المقيمين أو الزوار لفترات متوسطة وطويلة.

ويأتي تمديد هذه العروض في ظل استمرار الطلب على حلول سكن مرنة، تجمع بين الكلفة المناسبة والخدمات الفندقية.

ووفقاً للعروض الحالية، تواصل أسعار الإقامة الطويلة تسجيل مستويات تنافسية، إذ تبدأ من نحو 3000 شهرياً، وقد تصل إلى نحو 10 آلاف درهم، بحسب موقع الفندق، وفئته، ونوع الوحدة السكنية، والخدمات المضمنة في باقات العرض.

كما تعتمد الفنادق نماذج تسعير مرنة ترتبط بمدة الإقامة، بحيث تنخفض الكلفة كلما ازدادت مدة الحجز، مع تقديم أسعار تفضيلية للإقامات التي تتجاوز شهراً، إلى جانب خيارات أقصر تمتد لأسبوعين أو 10 أيام.

وتشمل الباقات المقدمة حزمة واسعة من الخدمات الأساسية، مثل الإنترنت عالي السرعة، ومواقف السيارات، وخدمات تنظيف الغرف، فضلاً عن خصومات تصل إلى 40% على المطاعم وخدمات غسيل الملابس والمرافق الترفيهية، كما توفر بعض المنشآت مزايا إضافية، مثل استخدام الصالات الرياضية وحمامات السباحة، إلى جانب خدمات مثل مواقف السيارات المغطاة، وغسيل السيارات، وخدمة الغرف على مدار الساعة.

وتتيح بعض الفنادق خيارات إفطار بأسعار تراوح بين 50 و70 درهماً، ما يعزز من جاذبية هذه الباقات.

نِسَب إشغال مستقرة

وقال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن تمديد العروض يعكس نجاح هذا المنتج في تحقيق نِسَب إشغال مستقرة، ما شجع الفنادق على الاستمرار في طرحه لفترة أطول، مع تطوير مزاياه التنافسية.

وأضاف: «يمنح تمديد العروض حتى أغسطس النزلاء مرونة أكبر في التخطيط لإقاماتهم، سواء لأغراض العمل أو الإقامة المؤقتة، مع إمكانية التمديد وفق شروط ميسرة، ودون التزامات طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن «تمديد العروض يأتي مع استمرار الطلب على حلول سكن مرنة، تجمع بين الكلفة المناسبة والخدمات الفندقية».

وذكر أن «هذا التوجه يعكس تحولاً في استراتيجية الفنادق، من الاعتماد على الإقامات القصيرة إلى تنويع مصادر الدخل عبر الإقامات الممتدة»، مشيراً إلى أن «الإقامات الطويلة تتيح للفنادق تأمين دخل مستمر لفترات أطول، وتقليل الاعتماد على الحجوزات اليومية، ما يسهم في تحسين التخطيط المالي والتشغيلي».

وأضاف أن المنافسة نحو تقديم عروض أكثر تطوراً، سواء عبر خفض الأسعار أو إضافة مزايا جديدة، تعزز مكانة هذا المنتج كأحد أبرز محركات النمو في قطاع الضيافة.

توسيع الخيارات والخدمات

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «كوبثورن - دبي»، وائل الباهي، إن الإقامات الممتدة تسهم أيضاً في بناء علاقات طويلة الأمد مع النزلاء، وزيادة معدلات الإنفاق داخل المنشآت على الخدمات الإضافية، مثل المطاعم، والأنشطة الترفيهية، ما يرفع متوسط العائد لكل نزيل.

وأضاف أن «الفنادق تواصل توسيع الخيارات والخدمات ضمن هذه الباقات، بدءاً من الغرف القياسية، وصولاً إلى الشقق الفندقية متعددة الغرف، لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من السوق».

وأكد أن «عروض الإقامة الطويلة جزء مهم في استراتيجية التسويق الفندقي، مدعوماً بمرونة التسعير وتكامل الخدمات، وقدرته على استقطاب طلب مستدام في السوق المحلية».

وأوضح أنه إلى جانب المزايا والخدمات ضمن هذه الباقات، فإنه يتم تعزيز جاذبيتها بعناصر أخرى كمرونة الحجز والتمديد، وتوفير بيئة مريحة للعمل والمعيشة، بما يتماشى مع احتياجات الفئات التي تقيم فترات طويلة.

