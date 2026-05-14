210 ملايين دولار صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الأول

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي، خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجّلةً أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها، بقيمة 307 ملايين دولار، بنمو قدره 11.7% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الأرباح إلى 210 ملايين دولار، بزيادة بلغت أكثر من 20.7% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء خلال الربع الأول مدعوماً بنمو حجم كميات الوقود المبيعة، وتحسّن ملموس في هوامش القطاع التجاري، وارتفاع مساهمة أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود والعمليات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن الشركة بدأت عام 2026 بزخم قوي وأداء لافت يعكس مرونة وقوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وعالي الجودة.

وأضاف أن الشركة سجلت نمواً بنسبة 21% في صافي الأرباح خلال الربع الأول، رغم التقلبات المتسارعة في الأسواق، لافتاً إلى أن شبكة أعمالها المتنامية وتزايد مساهمة قطاع التجزئة غير الوقود يعكسان قوة استراتيجيتها، ويدعمان مكانتها كشركة دولية رائدة في قطاعي التنقّل والتجزئة.

وأوضح أن الشركة بفضل قدرتها القوية على توليد التدفقات النقدية وميزانيتها العمومية المتينة، تتمتع بمرونة مالية عالية تمكّنها من مواصلة الاستثمار في فرص النمو، وخلق قيمة طويلة الأمد، مع ضمان توفير الطاقة بشكل موثوق لدعم متطلبات الحياة اليومية وتعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات التي تخدمها.

ووافق مجلس إدارة أدنوك للتوزيع على أول توزيعات أرباح ربع سنوية لعام 2026 بقيمة 5.14 فلوس للسهم على أن يتم صرفها في يونيو 2026.