«تاكسي دبي » تستحوذ على «التاكسي الوطني »

أعلنت شركة «تاكسي دبي»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء لغرض الاستحواذ الكامل على أسهم شركة «التاكسي الوطني»، إحدى شركات تشغيل مركبات الأجرة في دولة الإمارات، وتزاول نشاطها في دبي وأبوظبي والعين.

وتبلغ قيمة الصفقة 1.45 مليار درهم، سيتم تمويلها من خلال تسهيلات ائتمانية مصرفية جديدة، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي عند إتمام الصفقة، بعد استيفاء الشروط.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه من المتوقع أن ترفع الصفقة الحصة السوقية لـ«تاكسي دبي» في إمارة دبي من 47% إلى نحو 59%، فضلاً عن اكتساب حصة سوقية تقارب 12% في سوق أبوظبي.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026، رهناً باستيفاء الشروط المسبقة المعتادة، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة الطرق والمواصلات ومركز النقل المتكامل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي»، عبدالمحسن إبراهيم كلبت: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة مفصلية في مسيرة (تاكسي دبي) نحو ترسيخ ريادتها في الإمارة وتمكيننا في الوقت ذاته من توسيع حضورنا داخل أبوظبي»، مضيفاً: «في ضوء مكانة (التاكسي الوطني) كشركة رائدة تتمتع بقدرات تشغيلية ومالية قوية، نعتقد أن الصفقة توسع نطاق خدماتنا وأعمالنا وتعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«تاكسي دبي»، منصور الرحمة الفلاسي: «من المتوقع أن تكون الصفقة معززة للأرباح بشكل مباشر اعتباراً من أول سنة مالية كاملة بعد إتمامها، مع فتح آفاق نمو إضافية مدفوعة بتحسين كفاءة المشتريات وتوحيد عمليات الصيانة، وثقة عملية تكامل منهجية ومنضبطة على المدى الطويل».