«جمارك أبوظبي» ضمن «أفضل بيئة عمل» لعام 2026

حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على اعتماد «أفضل بيئة عمل» من مؤسسة «غريت بليس تو ورك» الأميركية العالمية، المتخصصة في تقييم بيئات العمل عالية الثقة، للمرة الخامسة على التوالي.

وحققت «جمارك أبوظبي» المركز السادس على مستوى دولة الإمارات - فئة المؤسسات الكبيرة لعام 2026، وجاء التصنيف استناداً إلى نتائج الاستبيان الخاص الذي يقيس تجارب الموظفين، ويركز على مؤشرات رئيسة، تشمل مستوى الثقة، وثقافة الابتكار، ومدى ترسيخ القيم المؤسسية، وكفاءة القيادة، إضافة إلى قدرة الجهات المشاركة على توفير تجربة عمل متكاملة تعد من الأفضل لجميع الموظفين.