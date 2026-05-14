صافي أرباح «موانئ أبوظبي» الربعية تقفز 41% إلى 653 مليون درهم

نمت إيرادات «مجموعة موانئ أبوظبي» بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.75 مليارات درهم، خلال الربع الأول من 2026.

وتسارع زخم نمو أرباح المجموعة، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة بلغت 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.52 مليار درهم، مدفوعة بتحسن نسبة الربحية، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 26.4% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بنسبة 24.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقفز إجمالي صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 41% على أساس سنوي، لتصل إلى 653 مليون درهم.

وأفادت المجموعة بأنها أثبتت عبر عملياتها المتنوعة ونموذج أعمالها المتكامل والقائم على شراكات وعقود طويلة الأمد، واستراتيجيتها الواضحة، ومرونتها التشغيلية، أنها قادرة مجدداً على تحويل المخاطر والتحديات إلى فرص متنوعة.

وأوضحت أن إجراءات استمرارية الأعمال شملت إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، وتفعيل جسور برية وجوية جديدة.

وأضافت أنه جرى إطلاق خدمات جديدة بهدف تعزيز شبكة الربط مع موانئ الهند وباكستان وسلطنة عُمان، إضافة إلى موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي، وفعّلت المجموعة جسراً برياً لنقل البضائع من الفجيرة وخورفكان عبر ممرات جمركية آمنة عبر دولة الإمارات إلى «ميناء خليفة» و«ميناء جبل علي»، والشارقة، باستخدام 800 شاحنة، وأربع رحلات يومية جديدة لخدمات السكك الحديدية عبر «قطارات الاتحاد».

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن المجموعة تعاملت بحزم وثبات مع التطورات الإقليمية المتسارعة، والتداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي وسلاسل الإمداد العالمية خلال الربع الأول من عام 2026، لتبرهن على نجاح خططها المرنة، وسداد رؤيتها الاستشرافية التي لطالما كانت ركيزة لنموها، مشيراً إلى أن أداء المجموعة خلال الربع الأول كان قوياً، حيث حققت المجموعة نمواً لافتاً مزدوج الرقم في إيراداتها وصافي أرباحها بنسبة 25% و41% على التوالي.