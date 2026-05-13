إطلاق أول أكاديمية ذكاء اصطناعي لمتخصصي العقارات والأعمال في الدولة

أطلقت ثينك بروب، المؤسسة التدريبية العقارية التابعة لشركة المتطورة للخدمات العقارية، أول أكاديمية متخصصة من نوعها في الدولة لتأهيل متخصصي العقارات والأعمال بالذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تستهدف إعادة صياغة مفاهيم التدريب المهني وتمكين الكفاءات الوطنية والإقليمية من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئات العمل الرقمية.

وتسعى "أكاديمية ثينك بروب للذكاء الاصطناعي"، التي تتخذ من أبوظبي ودبي مقراً لها، إلى بناء قدرات عملية وقابلة للقياس ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي والمهني، عبر منظومة تدريبية متكاملة تتجاوز النماذج التقليدية للتعليم، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل رحلة التعلم، بدءاً من التوجيه والمحاكاة ووصولاً إلى التقييم وقياس الأداء وتحليل الجاهزية المهنية.

وتواكب الأكاديمية احتياجات السوق الإماراتي وأفضل الممارسات العالمية، عبر تقديم برامج ودورات متخصصة في مجالات العقارات والمبيعات وإدارة المشاريع والتسويق والعمليات التجارية، بما يعزز جاهزية المتدربين للتعامل بكفاءة مع متطلبات بيئات العمل الواقعية ومتغيرات الاقتصاد الرقمي.

وتوفر الأكاديمية، من خلال شراكتها مع شركة "إيه آي سيرتس" العالمية المتخصصة في شهادات الذكاء الاصطناعي، شهادات مهنية معترفاً بها عالمياً، مع ضمان مواءمة المحتوى التدريبي مع احتياجات القطاع المحلي ومتطلباته المتطورة.

وتدعم المبادرة الفرق الداخلية والعملاء الخارجيين وشركاء القطاع، عبر إطار عمل مرن وقابل للتوسع يهدف إلى بناء القدرات وتطوير المهارات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وتسريع عمليات اتخاذ القرار.

وتهدف المرحلة الأولى من المبادرة إلى تدريب أكثر من 100 متخصص، مع خطط لمضاعفة عدد الدورات التدريبية بحلول نهاية العام، والتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لدخول أسواق الشرق الأوسط والصين خلال المراحل المقبلة.

وقال جاسم الحوسني، مدير العمليات في معهد ثينك بروب، إن الأكاديمية تمثل تحولاً نوعياً من التدريب التقليدي القائم على نقل المعرفة إلى نموذج متكامل يرتكز على التمكين وتحقيق الأداء الفعلي، مؤكداً التركيز على إعداد الأفراد للتعامل بكفاءة مع متطلبات بيئات العمل الواقعية، مع توفير مؤشرات واضحة لقياس مستوى الجاهزية والقدرة على اتخاذ القرار وتحقيق الأثر العملي.

من جانبه، أكد مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، معاذ مقبول، أن إطلاق الأكاديمية يجسد التزام الشركة المتواصل بالابتكار وتطوير القطاع العقاري، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسارات تعلم متكاملة ومنظمة، بما يزود المتخصصين بالمهارات والأدوات اللازمة للتكيف مع متطلبات بيئة العمل الرقمية المتسارعة وتعزيز قدرتهم على المنافسة والنمو.

يذكر أن ثينك بروب حاصلة على اعتمادات من مركز أبوظبي العقاري، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتواصل، من خلال تعاونها مع الشركاء الحكوميين والجهات الفاعلة في القطاع، ترسيخ مكانتها منصةً رائدةً للتعليم العقاري والتطوير المهني على مستوى المنطقة.