«مرونة مصرفية» تُتيح تأجيل أقساط التمويلات حتى 3 أشهر للأفراد.. و6 للشركات

كشفت مصادر مصرفية لـ«الإمارات اليوم» عن توجيهات بالمرونة مع المتعاملين لدى البنوك، سواء كانوا شركات أو أفراداً تأثرت رواتبهم في الفترة الأخيرة.

وأفادت المصادر، التي فضّلت عدم نشر أسمائها، بأن إدارات البنوك وجّهت الموظفين بقبول طلبات تأجيل أقساط التمويلات لثلاثة أشهر من دون رسوم، لأي متعامل فرد تأثر راتبه في الفترة الأخيرة، وبحسب تلك المصادر، فإن البنوك تُبدي مرونة كبيرة للشركات أيضاً، مع منحها تأجيلات تمتد إلى ستة أشهر كاملة.

وأوضحت المصادر أن البنوك تُقدّم تسهيلات كبيرة في قبول الطلبات، حتى لو كان المتعامل مستنفداً مرات التأجيل المسموح بها سنوياً في وقت سابق، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع البنوك عن طريق زيارة الفرع، أو الاتصال بمراكز خدمة المتعاملين، أو عن طريق التقدّم بطلب تأجيل عبر تطبيق الهاتف الذكي، وأكدت أن ذلك يأتي في إطار مبادرات البنوك في تقديم التسهيلات للمتعاملين معها، ما يتيح للمتعاملين الأفراد إعادة تنظيم أولوياتهم والتزاماتهم المالية من دون ضغوط، كما يدعم الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لها السيولة اللازمة.

