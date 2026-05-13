اشتراطات تنظيمية تمنع تركيب لافتات بـ «فيديوهات وصور متحركة» للمحال في دبي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أنه تماشياً مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في إمارة دبي، تعمل على تنظيم وضبط وضع لافتات الأسماء على واجهات المحال التجارية، بما يسهم في الحفاظ على الشكل الجمالي العام للإمارة، والحد من التلوث البصري، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وأضافت الدائرة أن ذلك يأتي بالاستناد إلى المواصفات والمعايير الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية، الذي تم استحداثه في عام 2024، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والصادر عن هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، بالتنسيق مع شركة «مدى ميديا» المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، مشيرة إلى مجموعة من المعايير والمواصفات منها «ثبات محتوى لوحة الاسم التجاري»، إذ يمنع تركيب لافتات تتضمن محتوى متغيراً أو متحركاً مثل الفيديوهات والصور المتحركة.

وينظم الدليل الفني المعتمد جميع المواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية لتركيب لافتات الأسماء على واجهات المحال التجارية، حيث ينص الدليل بشكل واضح على وضع اسم تجاري واحد فقط لكل محل، كما يمنع وضع أكثر من إعلان أو اسم تجاري على واجهة المحال، مع مراعاة التزام القياسات المذكورة في الدليل، لمنع التلوث البصري.

ووفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية، فإنه لا يسمح بتركيب لوحات الأسماء التجارية بشكل طولي على واجهات المحال، إذ يجب أن يتم تركيب لوحة الاسم التجاري بشكل عرضي باللغتين العربية «علوي» والإنجليزية «سفلي»، مع السماح ببروز من جانب واحد فقط.

ونصّ الدليل الفني على وجوب أن تكون أبعاد اللوحة متناسبة مع ارتفاع واجهة المحل وعرضه، دون مبالغة في الارتفاع أو العرض أو السماكة، بما يحافظ على التناسق البصري، إضافة إلى التزام شروط الإضاءة والسطوع الواردة في الدليل، مع ضبط الإضاءة بأجهزة القياس المعتمدة، وعدم تجاوز قيم السطوع المسموح بها، وتجنب استخدام خلفيات بيضاء ساطعة.

أما بالنسبة للمكاتب والعيادات، فقد جاء في الدليل أنه لا يسمح بوضع لافتات الأسماء على شرفات المباني أو على الواجهات الخارجية للمكاتب والعيادات والمحال التي توجد على ارتفاع يزيد على طابق.

وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أنها تتولى مسؤولية إصدار التصاريح الخاصة بلافتات الأسماء التجارية، إضافة إلى مراقبتها والتفتيش عليها، لضمان التزام المعايير المعتمدة، معربة عن أملها في تعاون جميع الجهات المعنية وأصحاب المحال التجارية عبر التزام هذه الضوابط، تحقيقاً لرؤية اللجنة التوجيهية في الحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي.

كما أكدت «الاقتصاد والسياحة» في دبي ضرورة التزام جميع المحال التجارية بالدليل الإرشادي، ومراعاة المنظر العام للمحال التجارية، وتجنب تركيب الزينة العشوائية، والإضاءة شديدة السطوع، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف اللجنة التوجيهية وجهود دبي في تعزيز طابعها الجمالي وصورتها العالمية، بما ينسجم مع «خطة دبي الحضرية 2040».