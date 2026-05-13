«دبي للاستثمار»: أداء ربعي مستقر مع 168.9 مليون درهم صافي أرباح

سجلت شركة دبي للاستثمار أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 185.06 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ184.89 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت الأرباح بعد الضريبة 168.97 مليون درهم، مقارنة مع 167.18 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وأفادت «دبي للاستثمار»، في بيان، أمس، بأنها حققت أداء مستقراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مُرجعة ذلك إلى تنوع أنشطتها واستقرار قطاعاتها الرئيسة، مشيرة إلى أن أداء المجموعة استند إلى تدفقات العوائد الدورية المستقرة من إيجارات الأراضي التابعة لها، إضافة إلى أصول أخرى مولدة للدخل، فضلاً عن الأداء المتوازن لقطاعات أعمالها الأساسية.

وحافظ قطاع العقارات، الذي يشمل تأجير الأراضي، على دوره كمحرك رئيس للأداء، بدعم من مستويات الإشغال المستقرة، وتدفقات العائدات المتكررة، بينما واصلت أنشطة التصنيع والمقاولات تسجيل أداء متوازن.

وبلغ إجمالي أصول الشركة 23.43 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ23.28 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 15.39 مليار درهم، مقارنة مع 15.22 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي، ما يعكس قوة أصول دبي للاستثمار، واستمرار تركيزها على تحقيق قيمة طويلة الأجل.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «يعكس أداء الربع الأول قوة وتوازن نموذج الأعمال في (دبي للاستثمار)، وقدرته على الاستمرار بنتائج مستقرة رغم تغير ظروف السوق».

وأضاف: «نواصل الالتزام بنهج منضبط في توزيع الأصول، مع التركيز على وضوح مصادر الدخل، واستمرارية تشغيل قطاعاتنا الأساسية، حيث يُعزّز هذا النهج قدرتنا على مواجهة تقلبات السوق، والحفاظ على استقرار الأداء، مع عائدات متكررة وأصول متنوعة تواصل تحقيق نتائج مستقرة على المدى الطويل».

وأكدت «دبي للاستثمار» أنها تواصل تركيزها على تعزيز النمو في قطاعاتها الأساسية استناداً إلى أدائها في الربع الأول، مرتكزة على تنوع أعمالها، والنهج الواضح في إدارة عملياتها.

وتحرص الشركة على تنفيذ مشروعاتها في قطاع العقارات وفق الجداول المعتمدة، مع تقدّم أعمال البناء في عدد من المشروعات الرئيسة، منها مشروع «دانه بيي» في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، و«فيوليت تاور» في قرية جميرا الدائرية في دبي، إلى جانب «أصايل أفنيو» كجزء من مشروع «تلال مردف» في دبي. وتتواصل عمليات التسليم في الأجزاء المكتملة، مع مزيد من التسليمات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وتستمر «دبي للاستثمار» في تعزيز استثماراتها في الأصول المدرة للدخل عبر القطاعات الأساسية، من بينها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية، بما يتماشى مع تركيزها على الاستثمار في القطاعات التي تشهد طلباً مستقراً. كما تواصل أعمال التصنيع دعم قطاعي البناء والبنية التحتية.