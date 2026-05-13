«ديوا» تُسجل إيرادات ربع سنوية قياسية بـ 6.45 مليارات درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية، بلغت 6.45 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 8.18%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.88 مليار درهم، بنمو 18.44%، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 1.29 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 53.58%، في حين بلغ صافي الأرباح نحو 940 مليون درهم، بارتفاع نسبته 89.87% على أساس سنوي.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن إجمالي إنتاجها من الطاقة خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ 11.09 تيراواط ساعة بزيادة قدرها 5.65%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول 2.06 تيراواط ساعة، بما يعادل 18.5% من إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة.

كما ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة إلى رقم قياسي بلغ 37.57 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.51%.

وارتفع عدد حسابات المتعاملين بصورة واضحة بمقدار 19 ألفاً و803 حسابات خلال الربع الأول، بينما ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين خلال الـ12 شهراً الماضية المنتهية في الربع الأول من 2026 بمقدار 65 ألفاً و86 حساباً، بنسبة نمو سنوي بلغت 5.08%، ليصل عدد الحسابات إلى 1.347 مليون حساب.

وفي نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17 ألفاً و979 ميغاواط، منها 3860 ميغاواط من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثّل 21.5% من مزيج الطاقة.

وإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة «أ» من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون غالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتُمثّل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون غالون يومياً من القدرة الإنتاجية، باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة حققت بداية استثنائية لعام 2026. ففي الربع الأول، سجلت أعلى إيرادات وأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين وأرباح تشغيلية وصافي أرباح على الإطلاق، حيث ارتفع صافي الأرباح الموحدة للهيئة بنسبة تقارب 90%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي».

وأضاف: «سجلنا إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليارات درهم، وأرباحاً قبل الاستقطاعات بلغت 2.88 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بلغت 1.29 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 0.94 مليار درهم»، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة شكلت نسبة 18.5% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول.

وتابع الطاير: «عزّزنا البنية التحتية للمياه بإضافة 60 مليون غالون يومياً من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 555 مليون غالون يومياً».

وأشار إلى أنه «في ظل بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، يعكس أداء الهيئة القياسي قوة اقتصاد دبي، والنمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إضافة إلى التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة، وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل».

وأوضح الطاير أن الهيئة وزّعت أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم في أبريل 2026 عن النصف الثاني من عام 2025، بينما من المتوقع توزيع أرباح أخرى بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026 عن النصف الأول من 2026، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.