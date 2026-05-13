«أراضي دبي» تستهدف تأهيل 25 وسيطاً عقارياً جديداً من المواطنين         

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، التي تستهدف استقطاب 25 منتسباً جديداً، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتمكين المواطنين، وتعزيز حضورهم في القطاع العقاري، وأفادت الدائرة بأن خطوتها تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج، وما شهدته من إقبال لافت من الكفاءات الوطنية الراغبة في دخول القطاع العقاري، وتأسيس شركات وساطة بقيادة إماراتية.

ودعت الدائرة المواطنين الإماراتيين المهتمين بالقطاع العقاري، سواء من أصحاب الخبرة أو الراغبين في بدء مسار مهني وريادي جديد، إلى التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج لغاية 25 مايو 2026، والاستفادة من فرصة الانضمام إلى منصة وطنية تهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية لقيادة مستقبل القطاع العقاري في دبي.

وأوضحت أن المرحلة الثانية تأتي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 2033، وتوجهات دبي الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية وريادة الأعمال، من خلال تطوير منظومة عقارية أكثر استدامة وتنافسية، يقودها جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين.

وأكدت أن البرنامج يواصل في مرحلته الجديدة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين واحة دبي للسيليكون وأكاديميّة الاقتصاد الجديد، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، تقديم منظومة متكاملة تتجاوز التدريب، لتشمل: الإرشاد المهني، والتوجيه العملي، وربط المشاركين بمنظومة القطاع العقاري وشركائه.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في «أراضي دبي»، المهندس عبدالله أحمد الشحي: «يمثل إطلاق المرحلة الثانية من حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، خطوة جديدة في مسار تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في قيادة مستقبل القطاع العقاري».

وأضاف: «يهدف البرنامج إلى تأهيل وسطاء عقاريين، ودعم مواطنين طموحين في تأسيس وشركات عقارية إماراتية قادرة على النمو والاستدامة، والإسهام في تطوير سوق عقاري أكثر كفاءة وتنافسية»، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى أثبتت وجود طاقات إماراتية واعدة، تمتلك الرغبة والقدرة على دخول القطاع العقاري بثقة، متى توافرت لها البيئة المناسبة والمعرفة العملية والتوجيه المهني.

وتابع: «من خلال المرحلة الثانية، نواصل البناء على هذه المخرجات، وندعو المواطنين ورواد الأعمال الإماراتيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، وتحويل طموحاتهم إلى قصص نجاح حقيقية في أحد أهم القطاعات الحيوية في دبي».

وبحسب «أراضي دبي»، تسعى المرحلة الثانية إلى استقطاب دفعة جديدة من المواطنين الإماراتيين، وتأهيلهم على مدى ستة أشهر من خلال برنامج متخصص يغطي الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية والتسويقية والمالية المرتبطة بتأسيس وإدارة شركات الوساطة العقارية، إلى جانب التركيز على تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، وترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل.

كما يتيح البرنامج للمشاركين فرصاً عملية للتواصل مع المطورين العقاريين والشركاء في السوق، والتعرف إلى المشاريع والفرص المتاحة، وبناء شبكات مهنية تساعدهم على الانطلاق بثقة. ويأتي ذلك امتداداً للمحطات العملية التي شهدتها المرحلة الأولى، والتي أسهمت في ربط المشاركين مباشرة بمنظومة القطاع العقاري.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها، من خلال هذه المبادرة، تواصل ترسيخ دورها كمُمكن رئيس للكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين في القطاع العقاري.