«موانئ دبي» تتعاون مع «الظاهرة» في الأمن الغذائي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «الظاهرة القابضة» العالمية، المتخصصة في الأعمال الزراعية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها، بهدف استكشاف فرص استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير قدرات الخدمات اللوجستية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم.

وتُحدد المذكرة إطاراً للتعاون في تطوير حلول شاملة ومتكاملة لسلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن كفاءة حركة السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، وتخزينها، وتوزيعها، بالاستفادة من البنية التحتية اللوجستية العالمية لدى «دي بي ورلد»، وخبرة «الظاهرة» في الإنتاج الزراعي والتوريد والمشتريات، ويشمل ذلك إمكانية إنشاء بنية تحتية لوجستية وموانئ متخصصة لاستيراد وتخزين ومعالجة وتوزيع السلع الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى حلول سلاسل التبريد والتخزين للسلع سريعة التلف، مثل المنتجات الطازجة والحبوب والأغذية المصنعة، كما سيدرس الطرفان فرص الاستثمار المشترك في المرافق اللوجستية، وعمليات المناطق الحرة، ومراكز معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية، لاسيما في أبوظبي ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وستبحث «دي بي ورلد» وشركة «الظاهرة»، أيضاً، فرص توسيع وتحسين ممرات التوريد العالمية في إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والأميركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، يوفراج نارايان: «من خلال الجمع بين قدراتنا اللوجستية وخبرة (الظاهرة) في مجال الأعمال الزراعية، فإننا نهدف إلى تقديم حلول مبتكرة، تدعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الظاهرة»، أرنود فان دن بيرغ، إن التعاون مع «دي بي ورلد» يدعم الالتزام طويل الأمد للمجموعة بالأمن الغذائي، كما يُعزّز كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد والتوريد للمنتجات الزراعية والغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.