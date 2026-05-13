«دوبال»: إنجاز 90% من «صحار تيتانيوم»

أعلنت «شركة دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والصناعة، إنجاز 90% من مشروع «صحار تيتانيوم» في سلطنة عُمان، إيذاناً بانتقاله إلى المرحلة النهائية من التطوير.

وحقق المشروع، الذي تم تطويره بالشراكة مع «شركة تنمية معادن عُمان» و«مجموعة ستورك العالمية»، إنجازاً نوعياً من خلال تشغيل فرن من أفرانه الكهربائية الثلاثة، تمهيداً لانتقاله من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الأولي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دوبال القابضة»، أحمد حمد بن فهد: «يُمثّل إنجاز 90% من مشروع (صحار تيتانيوم)، ودخوله مرحلته النهائية لحظة فخر لنا ولشركائنا، وبموازاة هذا الإنجاز، تم تشغيل فرن من الأفران الثلاثة، إلى جانب إحراز سجل سلامة متميّز مع تسجيل 5.6 ملايين ساعة عمل من دون أي إصابات هادرة للوقت، ويعكس هذا التقدم الملموس التزامنا وخبراتنا، وقوة شراكتنا الاستراتيجية».

وأضاف بن فهد: «بينما يمضي المشروع قدماً نحو المرحلة النهائية، من المقرر أن يُشكّل إضافة صناعية نوعية لمنطقة الخليج العربي، لما يمتلكه من إمكانات لدعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز سلسلة قيمة التيتانيوم، مؤكداً بذلك التزامنا الراسخ بالتنمية الصناعية المستدامة».

وصُمم مشروع «صحار تيتانيوم» لإنتاج 150 ألف طن سنوياً من خَبث التيتانيوم، بالاعتماد على ثلاثة أفران بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن لكل فرن، ومن المقرر استخدام خَبث التيتانيوم المنتج في المنشأة كمادة خام رئيسة في قطاعات صناعية متنوعة، تشمل الطيران، والرعاية الصحية، والسيارات، والبناء، والتصنيع.