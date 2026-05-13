3.5 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في أبريل

حقّق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 3.5 مليارات درهم، خلال أبريل 2026، من خلال تنفيذ 15 ألفاً و669 معاملة، فيما بلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 13 مليون قدم مربعة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات سندات الملكية بلغ 8710 معاملات، بنسبة 55.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 5291 معاملة، بنسبة 33.8%، ثم معاملات العقود المبدئية 936 معاملة، بنسبة 6%، فيما بلغت معاملات الرهن 443 معاملة، بنسبة 2.8%، وبقيمة بلغت 651 مليون درهم، في حين بلغت معاملات التثمين 289 معاملة، وبنسبة 1.8% من إجمالي المعاملات.

ووصل عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة إلى 2675 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي، منها 2004 معاملات في مدينة الشارقة، فيما تصدرت «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ447 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «مويلح التجارية» بقيمة تداول 448.5 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 613 معاملة، أما المنطقة الشرقية (كلباء وخورفكان ودبا الحصن) فقد جرت 58 معاملة بيع.