4 مليارات درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» خلال الربع الأول

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، تحقيق صافي دخل بلغ أربعة مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد مرونة أدائها التشغيلي وقوة وضعها المالي.

ونجحت الشركة في تلبية احتياجات متعامليها في السوق المحلية، مدعومة بإدارة فعالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد، ما أسهم في الحدّ من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة، بلغت 2.1 مليار درهم، بينما أنهت الربع الأول بميزانية عمومية قوية تضمنت نقداً بقيمة 15.4 مليار درهم.

وأكدت الشركة، في بيان، أن هذا المركز المالي القوي يتيح لها مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق، بما يدعم تحقيق توقعاتها للأرباح لعام 2026، وتنفيذ التزامها بسياستها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليارات درهم، من المقرّر دفعها في يونيو 2026.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، إن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري شهدت تأثيرات ناتجة عن اضطرابات خارجية استثنائية، وكانت أولويات الشركة خلال هذه الفترة واضحة، وتمثّلت في حماية كوادر الشركة وأصولها، وضمان إمدادات محلية آمنة ومستقرة، إلى جانب الحفاظ على القيمة التي تُحققها للمساهمين من خلال التنفيذ المنضبط، لافتة إلى أن نتائج الربع الأول تُجسد مرونة أداء الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف وقوة ميزانيتها العمومية.

وأضافت أنه «مع استمرار جهود الشركة للتعامل مع الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، تبقى الأسس التي تستند إليها أعمال (أدنوك للغاز) راسخة وقوية، ويُسهم النمو في الطلب المحلي - بدولة الإمارات نتيجة التوسع الصناعي المستمر، والمرونة التي يوفرها إطار الإنتاج المتطور - في تعزيز ثقتنا باستراتيجية الشركة والتزامها المستمر بسياسة توزيعات الأرباح».