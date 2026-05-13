«مبادلة» تستثمر 325 مليون دولار في «هورنسي 3»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) استثماراً بقيمة 325 مليون دولار في مشروع «هورنسي 3»، التابع لشركة «أورستد»، ومن المقرر أن يصبح المشروع، الواقع قبالة سواحل «نورفولك» في المملكة المتحدة، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم.

وتستثمر «مبادلة» في المشروع ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة «أبولو»، ويضم كلاً من برنامج «نظام التقاعد الجامعي في المملكة المتحدة»، و«صندوق الإيداع والاستثمار في كيبك»، ويُعدّ «هورنسي 3» ثالث مشروع لطاقة الرياح البحرية من حيث القدرة الإنتاجية، تُطوّره «أورستد» ضمن منطقة «هورنسي»، فيما يتوقع أن يزود 3.3 ملايين منزل بالكهرباء من مصادر طاقة متجددة.