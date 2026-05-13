«منتدى دبي للأعمال - الصين» ينطلق في شينغن أكتوبر المقبل

أعلنت غرف دبي أن الدورة المقبلة من «منتدى دبي للأعمال - الصين» ستقام بمدينة شينغن، في 14 أكتوبر 2026، حيث سيجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال من دبي والصين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتجارة والابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا.

ويهدف المنتدى الذي سيُقام تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك» إلى تسريع النمو في العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «ترتبط دبي مع الصين بعلاقات اقتصادية راسخة تستند إلى التجارة والاستثمار والابتكار والالتزام المشترك بتحقيق النمو المستدام، ويعكس تنظيم (منتدى دبي للأعمال - الصين) في مدينة شينغن أهمية الشراكة البينية، ويؤكد حرصنا على فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في السوقين».

وأضاف: «يُشكّل المنتدى منصة استراتيجية لاستكشاف الفرص النوعية في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، ومن خلال ربط الشركات الصينية بمنظومة الأعمال سريعة النمو في دبي، سيدعم الحدث طموحاتها في التوسّع العالمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».