«تعاونية عجمان» تطلق مبادرات وطنية لدعم المنتج الإماراتي

أعلنت «تعاونية عجمان» إطلاق حزمة من المبادرات الوطنية الجديدة، الهادفة إلى دعم المنتجات والمزارع والمصانع الوطنية.

وتتضمن الحزمة إطلاق مبادرة «صُنع في الإمارات»، التي تنطلق رسمياً بتاريخ 13 مايو 2026، وتستمر شهراً كاملاً، حيث سيتم تخصيص شارة تعريفية مميزة على أرفف صالات العرض إلى جانب المنتجات المصنعة داخل دولة الإمارات، بهدف تسهيل تعرف المتسوقين عليها، وتعزيز حضورها في مختلف الأقسام.

وتشمل المبادرة أكثر من 3000 منتج إماراتي متنوع، إلى جانب منح المتسوقين نقاطاً مضاعفة ضمن برنامج الولاء «جمعيتي»، عند شراء المنتجات المشاركة، في خطوة تهدف إلى تحفيز المستهلكين على دعم المنتج الوطني.

كما أعلنت التعاونية مبادرة دعم المزارع الوطنية التي تتضمن إعفاء المزارع من رسوم التسجيل، وتسهيل إجراءات انضمامها للتعاونية، إضافة إلى مبادرة دعم المصانع الوطنية، عبر إعفاء المصانع الإماراتية من رسوم التسجيل، بما يسهم في زيادة حضور منتجاتها داخل منافذ البيع التابعة للتعاونية، وأكدت «تعاونية عجمان» أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وترسيخ مكانة المنتج الإماراتي في سلة المستهلك اليومية.