«مرونة مصرفية» تتيح تأجيل الأقساط حتى 3 أشهر للأفراد و6 للشركات

كشفت مصادر مصرفية لـ«الإمارات اليوم» عن توجيهات بالمرونة مع المتعاملين لدى البنوك، سواء كانوا شركات أو أفراداً تأثرت رواتبهم أو تدفقاتهم المالية في الفترة الأخيرة.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم نشر أسمائها، إن إدارات البنوك وجهت الموظفين بقبول طلبات تأجيل الأقساط ثلاثة أشهر لأي متعامل فرد تأثر راتبه في الفترة الأخيرة، حتى لو كان مستنفداً لمرات التأجيل المسموح بها سنوياً في وقت سابق.

وبحسب تلك المصادر، فإن البنوك تبدي مرونة كبيرة للشركات أيضاً، مع منحها تأجيلات تمتد حتى ستة أشهر كاملة.

وأوضحت المصادر أن البنوك تقدم تسهيلات كبيرة في قبول الطلبات حتى لو كان المتعامل مستنفداً لمرات التأجيل المسموح بها سنوياً في وقت سابق، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع البنوك عن طريق زيارة الفرع، أو الاتصال بمراكز خدمة المتعاملين، أو عن طريق التقدم بطلب تأجيل عبر تطبيق الهاتف الذكي.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار مبادرات البنوك في تقديم التسهيلات للمتعاملين معها، ما يتيح للمتعاملين الأفراد إعادة تنظيم أولوياتهم والتزاماتهم المالية دون ضغوط، كما يدعم الشركات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة ويوفر لها السيولة اللازمة.