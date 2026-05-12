العبار: مشاريع بقيمة 19 مليار دولار في سورية

أكد مؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبّار، اليوم الثلاثاء، أن الشركة سيكون لديها مشاريع في دمشق بقيمة 12 مليار دولار، وفي الساحل السوري بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، ستوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، مشدداً على الشركة تعمل على تحقيق شراكات مع رجال الأعمال السوريين لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وفق التلفزيون السوري.

وقال العبار خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري - الإماراتي الأول في قصر الشعب بدمشق، إن الاستثمار في القطاع السياحي في سورية واعد ويحمل فرص نمو حقيقية، ومن الممكن خلال 5 سنوات رفع عدد السياح الذين يزورون سورية إلى 8 ملايين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".