"أراضي دبي" تطلق المرحلة الثانية من "حاضنة الشركات العقارية الإماراتية"

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف استقطاب 25 منتسباً جديداً، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتمكين المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع العقاري.

يأتي ذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من برنامج "حاضنة الشركات العقارية الإماراتية"، وما شهدته من إقبال لافت من الكفاءات الوطنية الراغبة في دخول القطاع العقاري وتأسيس شركات وساطة بقيادة إماراتية.

كما تأتي المرحلة الثانية تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، وتوجهات دبي الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية وريادة الأعمال، من خلال تطوير منظومة عقارية أكثر استدامة وتنافسية، يقودها جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين للمساهمة في نمو القطاع وتعزيز مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري.

ويواصل البرنامج، في مرحلته الجديدة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين واحة دبي للسيليكون وأكاديميّة الاقتصاد الجديد، و جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، تقديم منظومة متكاملة تتجاوز التدريب لتشمل الإرشاد المهني، والتوجيه العملي، وربط المشاركين بمنظومة القطاع العقاري وشركائه، بما يمكّنهم من تأسيس وتطوير شركات و شركات عقاريه إماراتية قادرة على النمو والاستدامة والعمل وفق أعلى المعايير المهنية.

وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي: "يمثل إطلاق المرحلة الثانية من حاضنة الشركات العقارية الإماراتية خطوة جديدة في مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة مستقبل القطاع العقاري. فالبرنامج يهدف إلى تأهيل وسطاء عقاريين ودعم مواطنين طموحين في تأسيس و شركات عقارية إماراتية قادرة على النمو والاستدامة، والمساهمة في تطوير سوق عقاري أكثر كفاءة وتنافسية.”

وأضاف: "أثبتت المرحلة الأولى وجود طاقات إماراتية واعدة تمتلك الرغبة والقدرة على دخول القطاع العقاري بثقة، متى توفرت لها البيئة المناسبة والمعرفة العملية والتوجيه المهني. ومن خلال المرحلة الثانية، نواصل البناء على هذه المخرجات، وندعو المواطنين ورواد الأعمال الإماراتيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتحويل طموحاتهم إلى قصص نجاح حقيقية في أحد أهم القطاعات الحيوية في دبي".

وتسعى المرحلة الثانية إلى استقطاب دفعة جديدة من المواطنين الإماراتيين، وتأهيلهم على مدى ستة أشهر من خلال برنامج متخصص يغطي الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية والتسويقية والمالية المرتبطة بتأسيس وإدارة شركات الوساطة العقارية، إلى جانب التركيز على تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، وترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل.

كما يتيح البرنامج للمشاركين فرصاً عملية للتواصل مع المطورين العقاريين والشركاء في السوق، والتعرف إلى المشاريع والفرص المتاحة، وبناء شبكات مهنية تساعدهم على الانطلاق بثقة. ويأتي ذلك امتداداً للمحطات العملية التي شهدتها المرحلة الأولى، والتي أسهمت في ربط المشاركين مباشرة بمنظومة القطاع العقاري، وتعزيز جاهزيتهم للانتقال من التعلم إلى التطبيق.

وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال هذه المبادرة، ترسيخ دورها كممكن رئيسي للكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين في القطاع العقاري، عبر توفير بيئة داعمة توازن بين المعرفة والتطبيق، وبين الطموح الفردي والأثر الاقتصادي المستدام، بما يسهم في بناء جيل جديد من الشركات العقارية الإماراتية القادرة على دعم نمو السوق وتعزيز تنافسيته.

ودعت الدائرة المواطنين الإماراتيين المهتمين بالقطاع العقاري، سواء من أصحاب الخبرة أو الراغبين في بدء مسار مهني وريادي جديد، إلى التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج لغاية 25 مايو 2026، والاستفادة من فرصة الانضمام إلى منصة وطنية تهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية لقيادة مستقبل القطاع العقاري في دبي.