"دبي القابضة" تصبح المساهم الأكبر في "إعمار العقارية" بحصة تقارب 30%

أعلنت شركة "إعمار العقارية ش.م.ع" عن إتمام صفقة نقل ملكية أسهم كبرى أدت إلى تغيير استراتيجي في هيكل ملكية مساهميها. وقد أخطرت الشركة "سوق دبي المالي" رسمياً بأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنازلت عن كامل حصتها في شركة "إعمار العقارية ش.م.ع.".

وتمت عملية نقل الأسهم من خلال شركة "دبي للإيداع ذ.م.م." لصالح شركة "الإمارات باور انفسمنت ذ.م.م."، والتي تُعد شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة "دبي القابضة". وأدت هذه التطورات إلى تغيير في الملكية بنسبة تتجاوز 10%، حيث ارتفع إجمالي حصة مجموعة "دبي القابضة" في "إعمار العقارية" ليصل إلى 29.73%.

وأعلنت شركة إعمار العقارية أن مجموعة "دبي القابضة" أصبحت أكبر مساهم فيها وأن تستمر كمستثمر طويل الأجل.

وبموجب الصفقة، باتت شركة "الإمارات باور انفسمنت ذ.م.م." تمتلك نسبة 22.2723% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة "إعمار العقارية"، ولم تعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تمتلك أي حصص في "إعمار" عقب إتمام هذا التنازل.