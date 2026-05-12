مشغولات الذهب ذات المنشأ الإماراتي تستحوذ على 30% من السوق

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، إن أسواق الذهب المحلية شهدت، خلال الفترة الأخيرة، تزايداً في حصص المشغولات الذهبية ذات المنشأ الإماراتي، التي تستحوذ حالياً على نسبة 30% من إجمالي المشغولات المتداولة في الأسواق.

وأوضح عبدالله لـ«الإمارات اليوم» أن التصنيع المحلي للمشغولات يشهد نمواً يقدر بنحو 5% سنوياً، فيما شهدت مبيعاته ارتفاعاً بنحو 10%، خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، مقابل المشغولات المستوردة، لاسيما المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطاً.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات أن المشغولات الذهبية المصنعة في الإمارات تشهد نمواً مستمراً في الطلب، مع ارتفاع جودتها، والتوسع في تنويع موديلاتها مقارنة بفترات سابقة، مشيراً إلى أن تصنيع المشغولات الذهبية في الأسواق الإماراتية مرشح للنمو بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال الأعوام المقبلة، بدعم من تنامي الطلب وزيادة الاستثمارات في قطاع الذهب بالسوق المحلية.

وذكر عبدالله أن المشغولات والسبائك الذهبية المصنعة محلياً يتم تسويقها في الأسواق المحلية، فضلاً عن التصدير.

وكشف أن معدلات التصنيع المحلية من حيث الحجم شهدت نمواً خلال الفترة الأخيرة، لتسجل أخيراً نحو 220 طناً، بعدما كانت تراوح سابقاً بين 150 و180 طناً.

من جهته، قال تاجر الذهب، عبدالله محمد علي، إن المشغولات الذهبية المصنعة محلياً شهدت نمواً في الطلب، خلال الربع الأول من 2026، بمعدلات تراوح بين 10 و15%، بدعم من تراجع قيمة رسوم مصنعيتها مقارنة بالمشغولات المستوردة، إضافة إلى التوسع في طرح طرز وموديلات حديثة تلبي أذواق المستهلكين.

وتوقع أن ترتفع حصص المشغولات المصنعة محلياً في الأسواق بمعدلات أكبر خلال العامين المقبلين، في ظل تزايد الإقبال عليها، وارتفاع عمليات تصنيعها في الأسواق المحلية.