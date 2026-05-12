«إعمار»: 6.41 مليارات درهم صافي أرباح الربع الأول

أعلنت شركة «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، عن تسجيلها بداية قوية لعام 2026، مدفوعة بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسة، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة خلال الربع الأول 2026 بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 12.4 مليار درهم، مدعومة بمساهمات العمليات المحلية والدولية، فيما بلغ صافي الأرباح 6.412 مليارات درهم بنمو نسبته 38.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بوتيرة أسرع، بلغت 34%، مسجلة 7.2 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 7.2 مليارات درهم، بنمو نسبته 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأفادت الشركة، في بيان، بأن أداء الربع الأول ارتكز على متانة أداء قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات، واستقرار نسب الإشغال في مراكز التسوق والأصول التجارية، إضافة إلى استمرار مساهمة العمليات الدولية.

وبلغت المبيعات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 22.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز نحو 163.4 مليار درهم بنهاية 31 مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 29%.

وكانت «إعمار» أعلنت أخيراً توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من رأس المال، بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليارات درهم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

إلى ذلك، شهدت محفظة «إعمار»، في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري، نمواً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومةً بارتفاع نسب الإشغال، وجودة الأصول، وتحسّن أداء الإيجارات عند التجديد.

وبلغت الإيرادات 1.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 15% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 1.5 مليار بزيادة نسبتها 16%، كما بلغ متوسط الإشغال 98% عبر المحفظة حتى 31 مارس 2026. أما بالنسبة لقطاع الضيافة والترفيه، فقد حققت المحفظة أداءً مستقراً خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة باستمرار الطلب، وبلغت الإيرادات مليار درهم، بما يتماشى إلى حد كبير مع الربع الأول من عام 2025، وبلغ متوسط إشغال فنادق «إعمار» في دولة الإمارات 69% خلال الربع الأول 2026.

وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «إن النتائج التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، تجسد متانة اقتصاد دولة الإمارات، الذي يواصل توفير بيئة مستقرة رغم التقلبات الإقليمية الأوسع».

وأكد العبار مواصلة التركيز على تسليم مشروعات عالية الجودة، والانضباط التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال نموذج أعمال متنوع ومرن.

20.1 مليار درهم مبيعات «إعمار للتطوير»

أعلنت «شركة إعمار للتطوير»، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، عن تسجيلها أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من العام 2026.

وسجّلت «إعمار للتطوير» مبيعات عقارية بقيمة 20.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 22% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من 2025 البالغة 16.5 مليار درهم، لافتة إلى أن المبيعات القياسية، خلال الربع الأول من 2026، أسهمت في رفع الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 134.6 مليار درهم، حتى 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 35% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجّلت «إعمار للتطوير» إيرادات بلغت 6.9 مليارات درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو نسبته 36% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وحققت الشركة صافي أرباح (بعد احتساب الضرائب) بقيمة 3.5 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 49% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس هامش صافي أرباح يبلغ 51%.