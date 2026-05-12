«كريبتو.كوم»: تفعيل استخدام الأصول الرقمية لسداد الرسوم الحكومية في دبي خلال أسابيع

وتفصيلاً، أعلنت شركة «كريبتو.كوم» Crypto.com عن حصول كيانها القانوني في دولة الإمارات: «شركة فوريس داكس ميدل إيست» (Foris DAX Middle East FZE)، على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» من مصرف الإمارات المركزي، لتصبح بذلك أول مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) ينجح في الحصول على هذا الترخيص على مستوى دولة الإمارات.

وأفادت الشركة بأن هذا الإنجاز يعد محطة مفصلية في تاريخ قطاع الأصول الرقمية والمدفوعات في المنطقة، ويؤكد مكانتها شركة عالمية في الامتثال التنظيمي والابتكار المالي، كما يعكس ثقة الجهات التنظيمية في دولة الإمارات بالبنية التشغيلية والرقابية والأمنية التي تعتمدها الشركة.

وبموجب الترخيص، أصبحت «Crypto.com» قادرة على تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع دائرة المالية في حكومة دبي، والتي ستمكّن المقيمين في دولة الإمارات من سداد الرسوم الحكومية باستخدام الأصول الرقمية بطريقة منظمة وآمنة، دعماً لـ«استراتيجية دبي اللانقدية»، ورؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وسيتم تنفيذ جميع عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي، أو بالعملات المستقرة المدعومة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك حصرياً من خلال إطار عمل «تسهيلات القيم المخزنة» المعتمد من «المركزي».

ولفتت الشركة إلى أنه وبصفتها الجهة الوحيدة الحاصلة على هذا الترخيص ضمن قطاع الأصول الرقمية في الدولة، فإن أي مستخدم أو جهة ترغب بالاستفادة من خدمات الدفع بالأصول الرقمية الحكومية في الإمارات، يجب أن تكون مسجلة عبر منصة «Crypto.com» المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، كما سيسمح هذا الترخيص، بعد استكمال الموافقات التشغيلية المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي، بإطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع «مجموعة طيران الإمارات»، وسوق دبي الحرة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت.

واعتبر رئيس ومدير عام «Crypto.com» في الإمارات والبحرين، محمد الحكيم، الترخيص، تحولاً استراتيجياً كاملاً في مستقبل المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، وقال في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إن حصول الشركة على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF) من مصرف الإمارات المركزي يمثل محطة تاريخية لقطاع الأصول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية في دولة الإمارات، ويؤسس لمرحلة جديدة من دمج العملات الرقمية ضمن الاقتصاد الحقيقي والخدمات الحكومية والتجارية في الدولة.

وأكد أن هذا الإنجاز جاء بعد أشهر طويلة من العمل الفني والتنظيمي والتنسيق المباشر مع الجهات التنظيمية والحكومية في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة استكملت بالفعل عمليات الربط والتكامل الإلكتروني مع دائرة المالية في دبي، ما يمهّد لتفعيل استخدام الأصول الرقمية لسداد الرسوم الحكومية خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الحكيم: «تستعد دبي اليوم لتكون أول حكومة في العالم تعتمد الأصول الافتراضية وسيلة دفع رسمية للخدمات الحكومية ضمن إطار تنظيمي متكامل وآمن، وهذه ليست مجرد خطوة تقنية، بل تحول اقتصادي كبير يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي عالمي».

وأوضح أن «كريبتو.كوم» وقعت كذلك اتفاقات استراتيجية مع كل من «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة، في ما يتم حالياً العمل على استكمال المراحل التشغيلية والتنظيمية النهائية لتفعيل خدمات الدفع بالأصول الرقمية ضمن قطاعات السفر والتجزئة والخدمات، وأكد الحكيم أن هذه الخطوات ستسهم في تسريع تبني حلول المدفوعات الرقمية والأصول الافتراضية في المنطقة، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار المالي والتكنولوجيا المالية المتقدمة.

وقال: «ما يميز دولة الإمارات اليوم ليس فقط سرعة تبنّي التكنولوجيا الحديثة، بل وجود رؤية تنظيمية واضحة ومتقدمة تمنح الشركات العالمية الثقة للاستثمار وبناء مشاريع طويلة الأمد داخل الدولة».

وتابع الحكيم: «قبل عام واحد فقط كان هناك من يشكك في قدرتنا على الوصول إلى هذه المرحلة، واعتبر البعض أن تحويل العملات الرقمية إلى وسيلة دفع معتمدة للخدمات الحكومية في دبي مجرد فكرة صعبة التنفيذ، لكننا في (كريبتو.كوم) لم ننشغل بالرد على التشكيك، بل ركزنا على العمل والتنفيذ وبناء شراكات حقيقية مع الجهات التنظيمية والحكومية في دولة الإمارات».

وقال: «حصولنا اليوم على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، واستعدادنا لتفعيل الدفع بالأصول الافتراضية مع حكومة دبي، يؤكد أن دولة الإمارات لا تكتفي بمواكبة مستقبل الاقتصاد الرقمي، بل تقوده عالمياً».

ورداً على سؤال يتعلق بالسوق العالمية، قال الحكيم: «تقترب السوق العالمية للأصول الرقمية اليوم من أربعة تريليونات دولار، ونتوقع أن تشهد المنطقة خلال السنوات المقبلة نمواً متسارعاً في استخدام حلول المدفوعات الرقمية والأصول الافتراضية».

وختم الحكيم قائلاً: «ما تحقق اليوم لم يأتِ بالوعود أو الضجيج الإعلامي، بل بالعمل المستمر، والالتزام التنظيمي، وبناء الثقة مع الجهات الحكومية والتنظيمية في دولة الإمارات، ونحن نؤمن أن ما يحدث اليوم في دبي سيكون نموذجاً عالمياً لمستقبل الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المعتمدة على الأصول الافتراضية».

إنجاز استثنائي

قال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «Crypto.com»، إيرك إنزاني: «يُعد كوننا أول مزود خدمات أصول افتراضية يحصل على هذا الترخيص في دولة الإمارات، إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، ويؤكد التزامنا الكامل بأعلى معايير الامتثال والتنظيم والأمان، ونحن لا نبني مجرد منصة للأصول الرقمية، بل نشارك في رسم مستقبل الخدمات المالية الرقمية على مستوى المنطقة والعالم»، وأضاف: «أصبحت دولة الإمارات، اليوم، من أكثر الأسواق تقدماً على مستوى العالم في مجال الاقتصاد الرقمي والتشريعات المالية الحديثة، ونحن فخورون بأن نكون في مقدمة الشركات التي تسهم في هذا التحول».