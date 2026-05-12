«آسنت لصناعات الحديد» تتوسع في مدينة دبي الصناعية

وقّعت «شركة آسنت لصناعات الحديد»، في دولة الإمارات، اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، وأعلنت خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، عبر استثمار بارز يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية، حيث تعتزم الشركة استثمار 120 مليون درهم إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 ملايين درهم.

وسيسهم مشروع التوسعة الذي سيوفر نحو 2.2 مليون قدم مربّعة من المساحات الصناعية الإضافية، في زيادة إجمالي المساحات التي تستأجرها الشركة في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 5.1 ملايين قدم مربّعة، كما سيسهم المصنع الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف طن سنوياً تقريباً إلى 130 ألف طنٍ سنوياً تقريباً.

ومن المتوقع أن يدخل مصنع «شركة آسنت لصناعات الحديد» الجديد، حيّز التشغيل الكامل، بحلول الربع الثاني من عام 2028، مع زيادة تدريجية في الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب على المشاريع.

وأكّد النائب التنفيذي لرئيس «مجموعة تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، أنّ مشروع التوسعة الذي تطلقه «شركة آسنت لصناعات الحديد»، يعكس الثقة المتنامية لروّاد القطاع الصناعي بمدينة دبي الصناعية، كوجهة مفضّلة لتحقيق النمو المستدام.

وقال: «توفّر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال متخصّصة مدعومة ببنيتها التحتية المتكاملة وشبكتها الواسعة من الحلول والخدمات اللوجستية وموقعها الاستراتيجي على مقربة من أبرز الممرّات التجارية، الأمر الذي يمكّن شركات التصنيع على غرار (آسنت لصناعات الحديد) من تعزيز طاقتها الإنتاجية ورفع كفاءة عملياتها وترسيخ مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية».

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة آسنت لصناعات الحديد»، نيال وكونيل: «يؤكد توجّهنا اليوم نحو توسيع نطاق أعمالنا في مدينة دبي الصناعية، التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا المرتبطة بالهندسة والتصنيع، بينما نواصل تزويد عملائنا حول العالم باحتياجاتهم من الهياكل الفولاذية المعقّدة».