«سالك» تحقق 728.9 مليون درهم إيرادات ربعية

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تحقيق إيرادات بلغت 728.9 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، فيما استقر صافي الربح عند 369.3 مليون درهم، مقارنة بـ370.6 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي ربح بلغ 50.7%.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 507.2 ملايين درهم، بهامش ربح بلغ 69.6%، مرتفعاً بمقدار 143 نقطة على أساس ربع سنوي، و44 نقطة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات «سالك» 197.2 مليون رحلة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 6.4% مقارنة بـ210.8 ملايين رحلة خلال الربع الأول 2025، وبتراجع 12.1% مقارنة بـ224.3 مليون رحلة خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما بلغ إجمالي الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة، بانخفاض 7.7% سنوياً و13.6% ربعياً.

وسجلت رحلات أوقات الذروة، الخاضعة لتعرفة ستة دراهم، نحو 53.7 مليون رحلة، بنمو 36.6% على أساس سنوي، فيما بلغت الرحلات خارج أوقات الذروة، الخاضعة لتعرفة أربعة دراهم 75.9 مليون رحلة، بتراجع 29.4%، وبلغت رحلات فترة ما بعد منتصف الليل، المعفاة من الرسوم 16.2 مليون رحلة، بنمو 44.6%.

وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.8 مليون حساب، وذلك بعد مرور 14 شهراً على تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025.

وأكد رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير، أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قدرة «سالك» على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامها المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال إن «سالك» سجلت أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج الأعمال، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنمية مصادر الإيرادات الإضافية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوظيف التقنيات المتقدمة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «تواصل الشركة تطوير استراتيجيتها بما يتجاوز نطاق أعمالها الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية، من خلال توسيع محفظة (سالك) الإلكترونية وتعزيز شراكاتها في مجال التنقل الرقمي».