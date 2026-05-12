«إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» تنطلق الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل، في مدينة ميلانو الإيطالية، النسخة الرابعة من فعالية «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو»، ضمن سلسلة حوارات «إنفستوبيا العالمية»، حيث يصل وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى للمشاركة في الفعالية برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، وبمشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وإيطاليا وأوروبا في المجالات الاقتصادية الحيوية، وتشهد الفعالية حضوراً قوياً يضم نحو 500 شخص من المسؤولين وكبار التنفيذيين والوزراء.