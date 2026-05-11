728.9 مليون درهم إيرادات "سالك" في الربع الأول من عام 2026

أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 ("الربع الأول 2026"). وقد بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم إماراتي، مسجّلاً تراجعاً سنوياً بنسبة 3.0%، يُعزى أساساً إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال هذه الفترة نتيجة الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر مارس، مع تعويض جزئي من نمو رسوم تفعيل بطاقات سالك ومصادر الإيرادات الإضافية.

كما سجّلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 مليون درهم، بهامش ربح قوي بلغ 69.6% مرتفعاً بمقدار 143 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق و44 نقطة أساس على أساس سنوي. في المقابل، استقر صافي الأرباح عند 369.3 مليون درهم، بهامش 50.7%، ما يعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرته على التكيّف في ظل بيئة تشغيلية أكثر اعتدالاً.

وأكد مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة "سالك" على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، كما أظهرت نتائج هذا الربع قدرة 'سالك' على الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة، وتدفقات نقدية مستقرة، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وانضباط مالي راسخ، والاستمرار في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للشركة".

وقال: "سجلت 'سالك' أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح متميز بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج أعمالنا، كما واصلنا دعم استراتيجية 'سالك' طويلة الأمد عبر تنمية مصادر الإيرادات الإضافية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، والالتزام بنهج منضبط في تخصيص رأس المال وإدارة الميزانية العمومية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تؤكد متانة الأسس التي ترتكز عليها "سالك"، سواء من حيث مرونة الطلب على خدماتها، أو قدرتها على التكيف مع التقلبات قصيرة الأمد، بما يضمن استمرار خلق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المدن مرونة وجاذبية للاستثمار عالمياً، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الطموحة، لتعزيز الحضور العالمي لإمارة دبي، لتبقى المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، وفي هذا السياق، تواصل "سالك" أداء دور محوري ضمن منظومة التنقل الذكي، مستفيدةً من الزخم الاقتصادي والنمو العمراني المتسارع في إمارة دبي.

ومن جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك:" "سجلت 'سالك' أداءً قوياً متجاوزة الظروف والتحديات خلال الربع الأول من عام 2026، في انعكاس متجدد لقوة أعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية، وكفاءة نموذجنا التشغيلي، والتقدم المستمر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد. وخلال هذه الفترة، بلغت إيرادات الشركة 728.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عدد الرحلات إلى 197.2 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة %7.5 لتصل إلى 2.8 مليون حساب. وعلى الرغم من التباطؤ في حركة المرور منذ بداية شهر مارس، واصلت الشركة تحقيق نسب ربحية قوية، وتوليد تدفقات نقدية جيدة، والحفاظ على الانضباط المالي، مسجلة هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69.6% خلال الربع الأول".

وقال: "تواصل دولة الامارات التعامل بثقة مع التحولات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية كما شهدنا عدد من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً من حكومة دبي والتي تؤكد استمرار نمو الإمارة وتطورها. وفي هذا الإطار، تحافظ 'سالك' على موقعها الريادي بفضل متانة ومرونة نموذج أعمالها الأساسي، وهوامش الربح القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية متينة، مع الاستمرار في الاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد ضمن منظومة التنقل. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، نؤكد ثقتنا بمتانة الأسس الجوهرية لأعمالنا وقدرتنا على استعادة مستويات تشغيل أقرب إلى الطبيعية بمرور الوقت".

وأضاف الحداد: "نواصل تطوير استراتيجيتنا بما يتجاوز نطاق أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية من خلال توسيع نطاق محفظة ’سالك‘ الإلكترونية وتعزيز شراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع ’إعمار مولز‘ و’باركونيك‘ و’ليفا‘، إلى جانب اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، وتعاوننا الذي أُعلن عنه مؤخراً مع ’Valtrans ‘ لتمكين الدفع الرقمي السلس لخدمات صف السيارات عبر شبكتها في دولة الإمارات ابتداءً من يونيو 2026 كما سنواصل الاستناد إلى هذا الزخم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية من خلال شراكاتنا مع ’شنايدر إلكتريك‘ و ’Vcharge‘، بالإضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسلة للوقود والخدمات عبر شراكتنا مع ’اينوك‘. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها ’سالك‘، ودعم نمو مستدام طويل الأمد".

• إجمالي عدد الرحلات: بلغ إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، 197.2 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 210.8 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025. ويعكس هذا الأداء حركة مرور معتدلة وسط تقلب ديناميكيات السوق الإقليمية.

• الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً انخفاضاً قدره 7.7% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025. وبلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 53.7 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 75.9 مليون رحلة. ومثّلت نتائج الربع الأول من عام 2026 مرور أكثر من عام (أربعة عشر شهراً) منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025 .

• رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: بلغت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 625.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حركة المرور خلال الربع، وهو ما تم تعويضه جزئياً بالتأثير الإيجابي المتواصل لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025.

• المخالفات: بلغت الإيرادات من المخالفات 69.1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهي مستقرة بشكل عام +1.0%) على أساس سنوي)، وساهمت بنسبة 9.5% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2025.

• إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": ارتفعت بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.4% على أساس سنوي. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2026.

• إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية: بلغ 8.0 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 147%على أساس سنوي، وذلك بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك ومطارات دبي، حيث تم دمج حلول سالك في أنظمة مواقف السيارات في مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن، اعتباراً من 22 يناير 2026. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً خلال الربع.

الأداء المالي

أداء الربع الأول من عام 2026: بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.0% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 مليون درهم، مع هامش قدره 69.6%(+143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي؛ +44 نقطة أساس على أساس سنوي) وميزانية عمومية معززة مع انخفاض صافي الدين إلى 4,226.4 مليون درهم.

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره2.4% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 الذي حقق أداءً قياسياً ويُعد الأقوى في تاريخ الشركة على مستوى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء منذ تأسيسها. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي مقارنةً بـ 68.2% في الربع الرابع من عام 2025، وزيادة قدرها 44 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ 69.1%في الربع الأول من عام 2025، في دلالة واضحة على استمرار كفاءة إدارة التكاليف التشغيلية.

بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 405.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4%على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليصل إلى 65.1 مليون درهم، مما أسهم جزئياً في التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات.

بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 369.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، في حين بلغ هامش صافي الربح 50.7% في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 135 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بنسبة 49.3% في الربع الأول من عام 2025.

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -846.0 مليون درهم في 31 مارس 2026، أي ما يعادل 29.0% من الإيرادات السنوية للربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 20.5%في الربع الرابع من عام 2025. وتأتي هذه الزيادة في صافي رأس المال العامل مدفوعةً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابتين الجديدتين. وحتى تاريخ 31 مارس 2026، بلغ صافي الدين 4,226.4 مليون درهم، بانخفاض قدره 11.9% عن 4,799.2 مليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 1.98 ضعفاً في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً مع 2.24 ضعفاً في نهاية الربع الرابع من عام 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.

حققت سالك تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 636.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، وحقّقت هامش تدفق نقدي حر قدره 87.3% ، بزيادة بواقع 394 نقطة أساس مقارنة بـ 83.4% في الربع الأول من عام 2025.

تحقيق الريادة العالمية في حلول التنقل الذكية والمستدامة



الأعمال الأساسية

تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة: في أعقاب التنفيذ الناجح من قبل سالك لنظام التعرفة المرورية المرنة بتاريخ 31 يناير 2025، برزت هذه المبادرة كأحد أبرز المساهمين في نمو إيرادات سالك خلال عام 2025، إلى جانب دورها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل عبر إمارة دبي. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل نظام التعرفة المرورية المرنة محركاً رئيسياً لنمو أعمال سالك في قطاع التعرفة المرورية، مدعوماً بالتوقعات الإيجابية للاقتصاد واستمرار نمو الحركة المرورية.



مصادر الإيرادات الإضافية

• تؤكد سالك على ثقتها التامة باستراتيجية التوسع في مصادر الإيرادات الإضافية على المديين المتوسط والطويل.

• سالك توسّع حلول الدفع الرقمية من خلال شراكة مع :‘Valtrans’ في أبريل 2026، وقّعت شركة سالك اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ‘Valtrans’ لأنظمة وخدمات النقل، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة وخدمات النقل، بهدف تمكين الدفع الرقمي السلس لخدمات ركن السيارات (Valet) عبر شبكة المواقع التي تديرها ‘Valtrans’ في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وبموجب هذا التعاون، سيتم دمج محفظة سالك الإلكترونية كخيار دفع عبر أكثر من 100 موقع تديرها ‘Valtrans’، تشمل وجهات رئيسية في قطاعات التجزئة والأعمال والترفيه، مما يعزز حضور سالك عبر مختلف نقاط التنقل اليومية ويدعم النمو المستمر لإيراداتها من الأنشطة غير الأساسية.

• سالك ومطارات دبي توقعان اتفاقية لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات في محفظة سالك الإلكترونية ضمن مطار دبي الدولي: في يناير 2026، وقعت سالك ومطارات دبي اتفاقية مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات باعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة سالك الإلكترونية لسداد رسوم مواقف المركبات المدفوعة ضمن مطار دبي الدولي. وبموجب الاتفاقية، ستتولى سالك دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها مع نظام إدارة مواقف المركبات المعتمد لدى الشركة المُشغّلة لمواقف مطارات دبي، بما يُتيح لمرتادي هذه المواقف سداد الرسوم مباشرةً عبر حساباتهم في محفظة سالك موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن الضخم، والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026.

• سالك تتعاون مع "شنايدر إلكتريك" و"Vcharge" لتشغيل شبكة شحن السيارات الكهربائية من الجيل التالي: التعاون الذي تم إبرامه في بداية شهر نوفمبر 2025 سيمكّن سائقي السيارات الكهربائية من تجربة شحن مدعومة بتكامل نظام المحفظة الإلكترونية لسالك مع شواحن السيارات الكهربائية من شنايدر إلكتريك، مما يبسط عملية الدفع ويوفر تجربة شحن سلسة، مع توقع طرحها اعتباراً من الربع الثالث 2026.

• سالك تتعاون مع اينوك لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى: في الربع الثاني من عام 2025، أعلنت سالك عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك لتقديم حلول دفع ذكية وسلسة لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى عبر المحفظة الرقمية لسالك مع توقع طرحها لمرحلة تجريبية في 4-5 محطات خلال النصف الثاني من عام 2026، ومع نجاح التجربة سيتم توسيعها لتشمل شبكة أوسع من المحطات.

• شراكة سالك مع باركونيك، أحد أكبر المشغّلين من القطاع الخاص لمواقف المركبات في دولة الإمارات: بناءً على الإطلاق الناجح لحل سالك للدفع في مواقف سيارات دبي مول خلال عام 2024، قامت سالك بتوسيع هذا المصدر من الإيرادات الإضافية في عام 2025 من خلال شراكة مدتها خمس سنوات مع باركونيك. وذلك عبر دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بسالك عبر جميع المواقع التي تديرها باركونيك في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع بدء العمليات التشغيلية في أكثر من 150 موقعاً من أصل أكثر من 200 موقع ضمن محفظة باركونيك، بما يعكس نمواً ملحوظاً في عدد المواقع ونجاحاً مستمراً لهذه الشراكة والذي ساهم في تحقيق نمو سنوي قياسي في الإيرادات.

• شراكة مع ليڤا للتأمين على السيارات: تواصل سالك تعزيز شراكتها مع ليڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين متعددة المجالات تتمتع بمكانة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم حلول تأمين مركبات رقمية مبسطة، مما يسهل عملية تجديد التأمين على السائقين من خلال إخطارات ترسلها لهم "سالك". وقد اكتسبت هذه الشراكة زخماً إضافياً خلال الربع الأول من عام 2026، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 58% على أساس ربع سنوي، مدعوماً بارتفاع معدلات اعتماد العملاء وتزايد مستوى التفاعل.

الإنجازات الرئيسية الأخرى

• تحديثات التصنيف الائتماني لشركة سالك: في نوفمبر 2025، قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية (IDR) لشركة سالك من الدرجة "A-" إلى الدرجة "A" . وفي ديسمبر 2025، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة سالك بدرجة."A3” وتعكس هذه التحديثات الوضع المالي القوي للشركة، وتدفقاتها النقدية المرنة القابلة للتنبؤ، وإدارتها المالية الحكيمة، وآفاقها التشغيلية المستقرة.

• جمعية دبي الخيرية: تعاونت سالك مع جمعية دبي الخيرية لدعم الأيتام من خلال توفير قسائم ملابس العيد، مما يعزز التزام الشركة بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الأوسع في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتركيزها على خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة.

• مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية: في الربع الأول من عام 2026، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 60 موظفاً، وبلغ عدد الجنسيات الممثلة ضمن قواها العاملة 14 جنسية (مقابل 12 جنسية في العام الماضي). وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، إذ بلغت مستوى 35.0% في الربع الأول من عام 2026 (مقابل 29.6% في العام الماضي)، وبلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 23.3% في نهاية الربع الأول (مقابل 20.4% في العام الماضي).