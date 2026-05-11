إعمار للتطوير تسجّل نمواً في المبيعات العقارية لتصل إلى 20.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من 2026

أعلنت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) والرائدة في مجال تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) حصّة الأغلبية فيها، عن تسجيلها أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026 (من يناير إلى مارس)، مدعومة بالطلب المستمر على مشاريعها، والكفاءة في تنفيذ عملياتها، وبيئتها التشغيلية المرنة.

وتعكس هذه النتائج استمرار الثقة بسوق العقارات في دبي، في ظل اهتمام قوي من المستثمرين، وإطار تنظيمي مستقر، واستمرار الطلب عبر القطاعات الرئيسية.

أبرز نتائج الربع الأول من عام 2026:

نمو المبيعات العقارية: سجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 20.1 مليار درهم إماراتي (5.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 22% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2025 البالغة 16.5 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)، مدفوعةً بالطلب القوي ضمن مجمعاتها القائمة وحديثة الإطلاق على حد سواء .

نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: أسهمت المبيعات القياسية خلال الربع الأول من عام 2026 في رفع الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 134.6 مليار درهم إماراتي (36.6 مليار دولار أمريكي) حتى 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 35% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبشّر بإيرادات مستقبلية متنامية خلال السنوات المقبلة .

نمو الإيرادات: سجّلت إعمار للتطوير إيرادات بلغت 6.9 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو نسبته 36% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025 .

الأرباح: حققت الشركة صافي أرباح (بعد احتساب الضرائب) بقيمة 3.5 مليار درهم إماراتي (953 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 49% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس هامش صافي أرباح يبلغ 51%.

التركيز على العملاء: واصلت إعمار للتطوير إعطاء الأولوية لتجربة العملاء من خلال جودة التنفيذ، والابتكار في التطوير، وتكامل المجمّعات. وخلال هذه الفترة، دعمت الشركة المقيمين خلال الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة من خلال الجاهزية الاستباقية، والتنسيق الميداني السريع، وجهود التعافي الفعّالة، بما يعزّز السلامة ويحدّ من التبعات ويعزّز ثقة السكان .

الاستدامة: واصلت الشركة تعزيز ممارساتها في مجال التنمية المستدامة، بما يشمل الكفاءة في توظيف الموارد على صعيد التصميم، والاستخدام المسؤول للمواد، وتنفيذ مبادرات تحسين موجهة عبر مختلف المشاريع، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية وخطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

أعمال التطوير وإطلاق المشاريع

خلال الربع الأول من عام 2026، تقدّمت أعمال الإنشاء في جميع المشاريع قيد التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، ما يعكس انضباطاً في التنفيذ، وقوة في الحوكمة، وتركيزاً مستمراً على التسليم في المواعيد المحددة. وانطلاقاً من هذا الأداء التشغيلي القوي، أطلقت إعمار للتطوير 10 مشاريع سكنية جديدة ضمن مجمعاتها المتكاملة، بما يعزّز محفظتها التطويرية ويلبّي الطلب المتنامي في السوق.

كما واصلت الشركة تطوير محفظتها باستحداث مفاهيم ووجهات جديدة، من بينها "ذا هايتس كانتري كلوب آند ولنسّ"، وهو مجمّع متكامل مستوحى من الطبيعة يركّز على الصحة والرفاهية ونمط الحياة المستدام والتجارب المتكاملة، ما يدعم مكانة الشركة في تقديم عروض سكنية متميزة.

قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "تجسد النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من عام 2026 متانة اقتصاد دولة الإمارات، الذي يواصل توفير بيئة مستقرة رغم التقلبات الإقليمية الأوسع. وتتيح لنا الثقة المستمرة لعملائنا ومستثمرينا الحفاظ على هذا الزخم، فيما نواصل التركيز على تسليم مشاريع عالية الجودة، والانضباط التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال نموذج أعمال متنوع ومرن."