«غرفة عجمان»: 10.6 آلاف عضوية في الربع الأول

أعلنت «غرفة عجمان» عن بلوغ عدد العضويات فيها، خلال الربع الأول من العام الجاري، 10 آلاف و618 عضوية، منها 1626 عضوية جديدة، و8992 عضوية مجددة، لافتة إلى أن ذلك يؤكد حيوية بيئة الأعمال في الإمارة، وجاذبيتها للاستثمارات في مختلف القطاعات، ويجسد ثقة مجتمع الأعمال في خدمات الغرفة ودورها الحيوي في دعم القطاع الخاص، بحيث نمت عضوية الغرفة بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من 2025.

وأفادت «غرفة عجمان» بأن العضوية المهنية تصدرت بواقع 5235 عضوية، تلتها العضوية التجارية بـ4903 عضويات، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات ومبادرات مبتكرة تعزز نمو عضويتها وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية عجمان 2030»، ويتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تنمية واستدامة القطاع الخاص وتعزيز جذب الاستثمارات المباشرة.

وقالت «غرفة عجمان» إنها تواصل تلبية تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة تعزز تنافسية المنشآت وتدعم زيادة الإنتاجية عبر بناء شراكات استراتيجية جديدة تسهم في فتح آفاق للنمو وفتح أسواق خارجية لمنتجات الإمارة، إلى جانب تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً جاذباً ومستداماً.