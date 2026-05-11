وفد إماراتي رفيع المستوى يصل إلى دمشق

استقبل وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، وفداً إماراتياً وصل أمس الأحد إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. وتأتي زيارة الوفد الإماراتي للمشاركة في فعاليات ملتقى الاستثمار السوري- الإماراتي الذي تستضيفه العاصمة دمشق.

وسيقام الملتقى اليوم الاثنين في فندق إيبلا، قاعة الأمويين، جانب قصر المؤتمرات بدمشق، لعقد ورشات عمل والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سورية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية.