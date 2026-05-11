مكتوم بن محمد: نهج الشراكات الاستراتيجية محرك رئيسي لنمو اقتصاد الإمارات

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع مؤسس شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، هيرويوكي أوغاوا، وهي مجموعة يابانية متخصصة في مجال الأصول العقارية، تعمل في قطاعات العقارات، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتطوير العقاري.

وخلال الاجتماع، أعرب سموه عن التزام دبي بتعزيز الشراكات الدولية، التي تُسهم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «التقيت هيرويوكي أوغاوا، مؤسس شركة (كاسوميغاسيكي كابيتال) اليابانية الرائدة في الأصول العقارية. وناقشنا أبرز المستجدات في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتطوير العقاري، وسبل تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار المستدام».

وأضاف سموه: «بيئة الأعمال في الإمارات تدعم توسع الشركات الدولية، ونهج الشراكات الاستراتيجية محرك رئيسي لنمونا الاقتصادي. وكما تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن رهاننا المستمر على الابتكار وتسخير التطور التكنولوجي، هو وسيلتنا الأهم لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات».

وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في ضوء النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، ومكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والأعمال، وما توفره دبي، انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية ونهجها القائم على الابتكار والانفتاح الاقتصادي، من بيئة استثمارية تنافسية عالمياً ترتكز على بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، ومنظومة اقتصادية متكاملة تتيح للشركات الدولية سهولة تأسيس الأعمال وتوسعها إقليمياً وعالمياً.

كما استعرض اللقاء المقومات التي تعزز جاذبية دبي، وجهة للاستثمار طويل الأجل، مدعومة بموقعها الاستراتيجي، وشبكة مواصلاتها العالمية، وسياساتها الداعمة، وأطرها التنظيمية المرنة، ما جعلها قاعدة مثالية لاغتنام الفرص الجديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان آفاق تطوير مشاريع نوعية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بما يرسخ مكانة دبي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويدعم مستهدفاتها في تعزيز ريادتها العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار والتقنيات المتقدمة ومختلف القطاعات.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومدير عام بلدية دبي، مروان بن غليطة، والمدير العام لهيئة دبي للتطوير، مالك آل مالك.