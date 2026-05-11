تعزيز التعاون بين «محمد بن راشد للمعرفة» و«ديوا»

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، والوفد المرافق له، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، وأكد الطاير التزام الهيئة بدعم رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى جعل دبي عاصمة عالمية لإنتاج المعرفة وتوظيفها في التنمية المستدامة.

من جهته، قال بن حويرب: «نؤمن بأن تكامل الجهود مع الجهات الوطنية، وفي مقدمتها (ديوا)، يسهم في تسريع تبنّي التقنيات المستقبلية، وبناء قدرات بشرية مؤهلة، وتعزيز موقع دبي مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية».