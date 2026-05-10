وول ستريت 2026..سوق تحرّكه السياسة ويقوده الذكاء الاصطناعي وتغذّيه المليارات

يقدّم محلل الأسواق في شركة WRPro مؤمن محمد قراءة معمّقة للتحولات التي تعيد تشكيل سوق الأسهم الأمريكية في 2026, سوق لم يعد مجرد مرآة لنتائج الشركات أو البيانات الاقتصادية، بل أصبح ساحة معقّدة تتقاطع فيها ثلاث قوى كبرى: التوترات الجيوسياسية، الثورة التكنولوجية، وتدفقات رؤوس الأموال الضخمة... إنها مرحلة يعاد فيها تشكيل قواعد اللعبة بالكامل.

السياسة تشعل الشرارة والقصة تبدأ من مضيق هرمز.

يبدأ محمد حديثه بالإشارة إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أنها لم تعد حدثًا عابرًا بل تحولت إلى عامل مباشر في تسعير الأصول.

"ما يحدث في مضيق هرمز واضطراب الملاحة ينعكس فورًا على وول ستريت. فارتفاع أسعار النفط لا يعني فقط إشعال مخاوف التضخم، بل ضغطًا مباشرًا على تكاليف الإنتاج وهوامش أرباح الشركات وتقييماتها. المستثمر لم يعد يتجاهل الجغرافيا السياسية، بل يضعها في قلب قراراته".

لكن اللافت، بحسب محمد، أن هذه الضغوط لم تُضعف شهية المخاطرة، بل أعادت توجيهها.

" نحن لا نرى خروجًا من السوق، بل تحوّلًا داخله ... والوجهة؟ التكنولوجيا المتقدمة".

التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي والكوانتوم) تقود المشهد



يفسر المحلل توجّه الأسواق بشكل أكبر نحو قطاع التكنولوجيا هو لاعتباره “ملاذ النمو” الرئيسي في ظل تصاعد القلق السياسي. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد اتجاه ، بل أصبح بنية اقتصادية أساسية تمتد من الأسواق المالية إلى الدفاع والصناعة، "لكن النقطة المفصلية في 2026 كانت دخول الحوسبة الكمية إلى المشهد بشكل جدي."

قامت شركة انفيديا بالإعلان عن تطوير أول نظام مفتوح المصدر في مجال الحوسبة الكمية. هذا الخبر لم يكن مجرد إنجاز تقني، بل كان نقطة تحول في توقعات المستثمرين وإشارة إلى بداية عصر جديد من الحوسبة الفائقة, عصر يدمج الذكاء الاصطناعي مع قدرات غير مسبوقة لمعالجة البيانات. فالحوسبة الكمية تعني قدرة على حل مشكلات معقدة في ثوانٍ، ما ينعكس على كل شيء من تسعير الأصول إلى النماذج الاقتصادية.

ومن هنا، يرتبط هذا التطور مباشرة بأداء المؤشرات الأمريكية، التي بدأت تعكس هذا التفاؤل التقني بشكل واضح في الأسعار.

بالمختصر، الأسواق قرأت هذا التطور بوضوح: المستقبل هنا، ويُسعَّر الآن.

مؤشرات تسعّر المستقبل لا الحاضر



سجل كل من مؤشر ناسداك ومؤشر S&P 500 مستويات تاريخية غير مسبوقة. وبحسب المحلل فإن "هذا الصعود لم يكن مدفوعًا فقط بالأرباح، بل بتوقعات مستقبلية قوية حول نمو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

الأسواق بدأت تسعّر المستقبل بدل الحاضر، حيث أصبحت الشركات التي تقود الابتكار التكنولوجي هي المحرك الأساسي للمؤشرات. كما أن تدفقات السيولة نحو الأسهم الكبرى عززت هذا الصعود، خصوصًا في ظل عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ويضيف أن هذا الارتفاع القياسي في المؤشرات لم يكن ليتحقق بهذا الزخم لولا عامل ثالث أكثر قوة: الطروحات العامة الضخمة التي غيّرت شكل تدفقات رأس المال في السوق.

شركات مثل إنفيديا وتسلا ومايكروسوفت أصبحت العمود الفقري لحركة السوق، حيث تتركز السيولة في قلب الابتكار.

المليارات تغيّر قواعد اللعبة / الطروحات الكبرى لـ OpenAI و SpaceX وتأثيرها على السيولة



في خلفية المشهد، تستعد وول ستريت لطرح شركات مثل OpenAI و SpaceX في اكتتابات عامة تُعد من الأكبر من حيث القيمة على الإطلاق. "هاتان الشركتان تمثلان أكثر من مجرد إدراجات جديدة, إنهما إعادة تعريف للسوق"، يقول محمد.

OpenAI أصبحت بنية تحتية للاقتصاد الرقمي بدعم من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بينما تمثل SpaceX بوابة الاقتصاد الفضائي عبر مشاريع مثل Starlink .

دخول شركات بهذا الحجم أعاد تشكيل خريطة الاستثمار، حيث تحولت السيولة من القطاعات التقليدية نحو شركات التكنولوجيا المستقبلية.

هذا التدفق الكبير للأموال ساهم في دعم المؤشرات الأمريكية، ورفع مستويات السيولة في السوق، لكنه أيضًا خلق تحديًا جديدًا: إعادة توزيع رأس المال داخل السوق نفسه.

وهنا نعود إلى نقطة البداية، حيث نرى أن التوترات الجيوسياسية، والتطور التكنولوجي، والطروحات الضخمة، كلها عوامل مترابطة تشكل دورة واحدة متكاملة:

التوترات الجيوسياسية ترفع المخاطر

المخاطر تدفع المستثمرين نحو التكنولوجيا والملاذات الآمنة

التكنولوجيا ترفع التوقعات

التوقعات تدفع المؤشرات للصعود

الصعود يجذب طروحات عملاقة

والطروحات تعيد ضخ السيولة… من جديد

الخلاصة: سوق يعاد تشكيله بالكامل



سوق 2026 ليس سوقًا تقليديًا. إنه نظام حيّ تحكمه السياسة، وتٌسرّعه التكنولوجيا، وتغذّيه رؤوس الأموال. هذا التداخل المعقد يجعل السوق أكثر تقلبًا، لكنه في الوقت نفسه أكثر ديناميكية من أي وقت مضى. المستثمر اليوم لا يراقب الأرقام فقط، بل يراقب العالم بأكمله ويحاول استباق مستقبله.

