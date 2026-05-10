مكتوم بن محمد: نهج الشراكات الاستراتيجية محرك رئيسي لنمو الاقتصاد الإماراتي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، هيرويوكي أوغاوا، مؤسس شركة "كاسوميغاسيكي كابيتال" اليابانية الرائدة في الأصول العقارية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس)، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتطوير العقاري، وسبل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار المستدام.

وأضاف سموه: "بيئة الأعمال في الإمارات تدعم توسع الشركات الدولية، ونهج الشراكات الاستراتيجية محرك رئيسي لنمونا الاقتصادي. وكما تعلمنا من مدرسة الشيخ محمد بن راشد، فإن رهاننا المستمر على الابتكار وتسخير التطور التكنولوجي هو وسيلتنا الأهم لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات".