«أراضي دبي»: 226 بلاغاً عن مكالمات غير مرغوب فيها خلال أبريل

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استقبالها 1423 شكوى عقارية خلال أبريل 2026، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى لضمان حفظ حقوق جميع المتعاملين.

وأفادت الدائرة في «النشرة الرقابية الشهرية - أبريل 2026»، بإصدارها 10 مخالفات عقارية بحق جهات لم تلتزم بالتشريعات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية استقرار السوق.

وكشفت «أراضي دبي» كذلك في نشرتها، عن إلزام 181 منشأة عقارية، بتصحيح أوضاعها بعد ضبط مخالفات إعلانية، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية.

وكشفت الدائرة كذلك عن تلقيها 226 بلاغاً عن مكالمات غير مرغوب فيها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية، لحماية الخصوصية.

وبحسب النشرة الرقابية، فقد تم إجراء 123 زيارة ميدانية للتحقق من التزام الشركات بمعايير المهنة العقارية، كما وجهت 188 ملاحظة لـ«عدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية».