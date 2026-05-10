«أدنوك للتوزيع»: 70% من المواد المستخدمة في إنشاء محطات الخدمة من مصادر محلية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، أن مشاركة «أدنوك للتوزيع» في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، عكست التزام الشركة دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن الشركة تخدم نحو 700 ألف متعامل يومياً، عبر شبكة واسعة من محطات الخدمة ومتاجر التجزئة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن الشركة تواصل دعم برنامج المحتوى الوطني، عبر توسيع الاعتماد على الموردين المحليين، حيث يتم توفير 70% من المواد المستخدمة في إنشاء محطات الخدمة من مصادر محلية، فيما تشكل الشركات المحلية 77% من إجمالي المستأجرين في محطات «أدنوك للتوزيع»، وتسهم بنسبة 45% من الأرباح السنوية للمستأجرين.

وأوضح أن المنتجات المصنّعة محلياً تمثل 32% من تشكيلة السلع في متاجر «واحة من أدنوك»، في حين يتم تصنيع 95% من قائمة الأغذية والمشروبات محلياً، إلى جانب تحقيق نسبة 96% في برنامج القيمة المحلية المضافة ضمن تصنيع زيوت التشحيم.

ولفت اللمكي على هامش منصة «اصنع في الإمارات 2026» الذي اختتم أخيراً، أن «(أدنوك للتوزيع) استعرضت خلال الحدث استراتيجيتها المرتكزة على التوطين، وتطوير الشراكات مع الشركات الوطنية ومزودي الحلول المحليين، إلى جانب جهودها في مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي التنقل والتجزئة، عبر حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تطوير تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية». وأشار إلى أن الشركة أعلنت عن شراكات استراتيجية في مجال زيوت التشحيم مع شركتي «بروج» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» بقيمة تقارب 60 مليون درهم، بهدف دعم مرونة التصنيع الوطني والاستدامة. كما كشف عن تطبيق حلول دفع ذاتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصنّعة داخل الدولة في 50 موقعاً تابعاً لـ«واحة من أدنوك»، بما يدعم خطط التحول الرقمي وتطوير تجربة البيع بالتجزئة.

وأضاف أن «أدنوك للتوزيع» تعتمد أكثر من 20 مبادرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة الخدمات ودقتها، وتقديم تجربة أكثر تطوراً للمتعاملين، بما يواكب التحولات الحديثة في قطاع التجزئة.

وأكد اللمكي أن المرونة التشغيلية تمثل أحد أبرز مرتكزات نموذج عمل الشركة، مبيناً أن «أدنوك للتوزيع» نجحت في ضمان استمرارية الخدمات، وتوافر المنتجات عبر نحو 590 محطة خدمة، و380 متجراً خلال الـ50 يوماً الماضية، بما يشمل الوقود، وخدمات الشحن الكهربائي، وزيوت التشحيم، والسلع الأساسية، والخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد في تعزيز مرونتها التشغيلية على تطوير سلاسل التوريد المحلية، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات ودعم الشركاء المحليين، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.