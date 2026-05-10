عروض سبائك الذهب تحفز المتعاملين على الشراء.. و«المحلي» دون رسوم

أكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أن منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات طرحت أخيراً عروضاً لبيع السبائك الذهبية، خصوصاً المُصنعة محلياً دون رسوم، فضلاً عن تخفيضات على رسوم السبائك المستوردة. وأوضحوا أن تلك العروض والتخفيضات تُعلَن عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي، أو على واجهات المتاجر نفسها، فيما يخضع معظمها للتفاوض بين المستهلكين والتجار داخل تلك المتاجر.

من جانبهم قال تجار في قطاع الذهب والمجوهرات، إن العروض المطروحة على السبائك تستهدف تنشيط الطلب، مؤكدين أنها حفزت العديد من المتعاملين على الشراء خلال الفترة الأخيرة.

ولفتوا إلى وجود تنافسية في قطاع السبائك حالياً، وهو ما دفع العديد من المتاجر إلى طرح تلك العروض، مرجعين تباين العروض المطروحة وعدم تحديدها، إلى اختلاف كلفة الرسوم على السبائك، والتي تسمى رسوم شهادات السبائك أو رسوم التغليف.

وكانت أسعار الذهب سجلت في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات بقيم راوحت بين 6.25 و10.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوق دبي والشارقة، ما دفع المتعاملين إلى شراء سبائك الذهب تحوطاً من تسجيل المعدن الأصفر لمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة.

عروض وتخفيضات

وتفصيلاً، قال المستهلك أمجد ساهر: «إن متاجر ذهب مختلفة طرحت خلال الفترة الأخيرة عروضاً على بيع السبائك الذهبية، تنوعت بين تخفيضات متباينة على الرسوم بنسب وصلت إلى 20% في بعض المتاجر، وعروض لبيع السبائك الذهبية ذات المنشأ المحلي دون أي رسوم»، مشيراً إلى أن هذا لم يكن متوافراً في الأسواق خلال الفترات الماضية.

من جانبه، قال المستهلك كريم عامر، إنه لاحظ في الفترة الأخيرة عروضاً في عدد من متاجر أسواق الذهب، شملت سبائك بتخفيضات متباينة على الرسوم، لافتاً إلى أن تلك التخفيضات تعلن عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي، أو على واجهات المتاجر نفسها، ويخضع معظمها للتفاوض بين المستهلكين والتجار داخل تلك المتاجر.

في السياق نفسه، اعتبرت المستهلكة أسماء قاسم، طرح عدد من المتاجر عروضاً على السبائك الذهبية بشكل لافت من المظاهر الإيجابية، لاسيما أن بعض المتاجر فرضت في فترات سابقة زيادات سعرية بنسب كبيرة على السبائك المستوردة.

وأضافت أن العروض المطروحة شملت إعفاء من الرسوم، وتركزت هذه في السبائك الذهبية ذات المنشأ المحلي، فضلاً عن تخفيضات على الرسوم المتعلقة بالسبائك المستوردة والسويسرية تحديداً التي تُعد من الأكثر طلباً، مشيرة إلى أن العروض تتفاوت وفقاً لنوع السبيكة ووزنها.

عروض تحفيزية

إلى ذلك، قال تاجر الذهب، محمد رفيق، لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت الأسواق عروضاً تحفيزية في قطاع السبائك، وذلك في إطار التنافسية، وبيع كميات أكبر، سواء كانت تلك العروض دون رسوم على السبائك ذات المنشأ المحلي، أو السبائك المستوردة برسوم مخفضة مقارنة بالرسوم التي كانت تفرض سابقاً».

من جانبه، قال تاجر الذهب، راجو باهيش: «في ظل المتغيرات المتسارعة في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، يتجه العديد من المتعاملين لشراء سبائك الذهب، وهو ما حفز العديد من المتاجر على طرح عروض مختلفة على السبائك».

وأوضح باهيش أن «الإعلان عن العروض يتباين بين متاجر الذهب، فبعضها يكون بشكل معلَن، والبعض الآخر يتم عند الشراء، والتفاوض بين التجار والمتعاملين داخل المتاجر».

وأكد أن للعروض تأثيرات إيجابية في تحفيز العديد من المتعاملين على شراء السبائك، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بشكل لافت في الأسواق من خلال زيادة الطلب والإقبال على شراء السبائك.

في السياق ذاته، قال تاجر الذهب، ريكي داهناك: «إن هناك تنافسية في قطاع السبائك بالأسواق حالياً، وهو ما دفع العديد من المتاجر إلى سياسة العروض، سواء المعلنة، أو غير المعلنة من خلال التفاوض داخل المتاجر».

وأكد أن «عودة أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، دفع العديد من المتعاملين إلى شراء سبائك الذهب في ظل توقعات تسجيل المعدن الأصفر لمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة».

وأرجع داهناك تباين العروض المطروحة وعدم تحديدها، إلى اختلاف كلفة الرسوم على السبائك، والتي تسمى رسوم شهادات السبائك أو رسوم التغليف، والتي تتنوع بين السبائك المحلية والمستوردة، أو حسب أحجام السبائك وأوزانها.

أما رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، فقال: «إن العروض المطروحة في الأسواق، سواء على السبائك أو المشغولات الذهبية، ترجع إلى السياسات التسويقية لمنافذ البيع، والتي تستهدف تنشيط المبيعات، ما يرفع التنافسية في الأسواق، وهو ما يعود بشكل إيجابي، سواء على التجار أو المستهلكين».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 568.25 درهماً بارتفاع قيمته 10.75 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 526.25 درهماً، بزيادة قدرها 10 دراهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 504.5 دراهم، بارتفاع بلغ 9.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 432.5 درهماً بزيادة بلغت 8.5 دراهم، كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 337.25 درهماً بارتفاع وصل إلى 6.25 دراهم.