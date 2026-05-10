«التسجيل العقاري» في الشارقة تنظم ملتقاها السنوي

نظّمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ملتقاها السنوي 2026 تحت شعار «رسائل بين النجوم». وكرّم مدير عام الدائرة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، ومدير الدائرة، عبدالعزيز راشد آل صالح، المتميزين من كوادر الدائرة، تقديراً لجهودهم وأدائهم.

وقال الشامسي إن الدائرة مستمرة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، مؤكداً أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الإنسان والكوادر البشرية أهمية كبيرة باعتبارها أساس التنمية والاستدامة.