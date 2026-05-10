اتفاقية ترفع الاعتماد على مواد بناء محلية في مشاريع الإسكان إلى 80 %

أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وهيئة أبوظبي للإسكان، زيادة الاعتماد على مواد البناء المنتجة محلياً في مشاريع الإسكان بإمارة أبوظبي، بما يصل إلى 80% من إجمالي المواد المستخدمة في هذه المشاريع. وأفاد بيان أمس بأن من شأن هذا الإعلان الذي تم خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، دعم المصنعين والموردين في دولة الإمارات، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، والإسهام في نمو القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد، إلى جانب توفير مشاريع إسكانية مستدامة وذات كفاءة من حيث التكلفة، عبر إنتاج محلي تنافسي.

وقال المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، المهندس ميسرة محمود عيد: «يمثل تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان خطوة مهمة نحو تعزيز دور الصناعة المحلية ضمن منظومة تطوير المشاريع في أبوظبي. ومن خلال العمل على توريد 80% من مواد البناء محلياً، فإننا نمكّن المصنعين في دولة الإمارات، ونعزز مرونة سلاسل التوريد، ونضمن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة».

من جانبه، قال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري: «يعكس تعاوننا مع (أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية) التزاماً مشتركاً بالمضي نحو منظومة إسكانية أكثر استدامة ومرونة وجاهزية للمستقبل. ويُعد توسيع نطاق التوريد المحلي ضمن سلاسل الإمداد في مشاريع الإسكان مُمكِّناً استراتيجياً لرفع كفاءة هذه السلاسل، والحد من المخاطر، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، بما يضمن استمرارية تنفيذ وتطوير المشاريع الإسكانية بكفاءة وثقة واستقرار طويل الأمد».

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان معاً على زيادة استخدام مواد البناء المصنّعة في دولة الإمارات، ودعم المصنعين والموردين المحليين، وتبسيط إجراءات المشتريات.