«سيدات أعمال أبوظبي» يجمع صاحبات المشاريع في «بصمة الإمارات - نبني معاً»

شارك مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لـ«غرفة أبوظبي» في تنظيم معرض «بصمة الإمارات - نبني معاً»، بالتعاون مع كل من لجنة التصميم - أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومشروع «عطايا»، والذي أقيم برئاسة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري، ضمن منصة وطنية تحتفي بالإبداع الإماراتي، وتسلط الضوء على المشاريع النوعية والمنتجات المحلية المبتكرة. وجاءت مشاركة المجلس في إطار جهوده المستمرة لتمكين رائدات الأعمال، وتعزيز حضور المشاريع النسائية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، بما ينسجم مع مستهدفات أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار وريادة الأعمال.

وجمع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، من خلال هذه المشاركة، نخبة من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع والمبدعات الإماراتيات، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية المحلية والمبادرات الناشئة، مع التركيز على إبراز الشركات المملوكة والمدارة من قبل المرأة في مجالات التصميم، والأزياء، والحرف الإبداعية، والمنتجات الراقية، والصناعات المبتكرة. ويمثل المعرض منصة مهمة تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع النسائية للتوسع والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، وبناء شراكات تجارية جديدة، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقالت رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أسماء الفهيم: «تعكس مشاركتنا في المعرض التزام المجلس المستمر بدعم رائدات الأعمال، وتعزيز تنافسية المشاريع التي تقودها المرأة، من خلال توفير منصات نوعية أتاحت لهن عرض منتجاتهن، وتوسيع شبكات أعمالهن، والوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع». وأضافت: «تفخر أبوظبي اليوم بما حققته المرأة من حضور مؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية والإبداعية حتى أضحت نموذجاً في الابتكار والتميز».

