حملة استدعاء لـ 247 سيارة «نيسان ألتيما» في الدولة

ينفذ وكيلا سيارات «نيسان» على مستوى الدولة، بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء لدواعي السلامة لبعض سيارات نيسان ألتيما (L34).

وتشمل حملة الاستدعاء التي تنفذها «شركة عبدالواحد الرستماني»، الوكيل المحلي لسيارات «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، و«شركة المسعود للسيارات»، وكيل سيارات «نيسان» في إمارة أبوظبي، طرز مركبات «نيسان ألتيما» المصنعة في عامي 2019 و2020، في أميركا الشمالية.

ومن المتوقع وفق بيانات حملة الاستدعاء، أن يصل إجمالي عدد المركبات المستدعاة إلى 247 مركبة على مستوى الدولة، فيما تتضمن الحملة إجراء فحص مجاني للمحرك، كجزء من حملة استدعاء رسمية.

وبحسب بيانات الاستدعاء، فقد تظهر على المحمل الرئيس لعمود المرفق علامات مبكرة للتلف في عدد محدود من محركات «في سي تروبو» سعة 2.0 لتر، على الرغم من عدم وجود أعراض في معظم الحالات.

وتتولى منافذ شركتي الوكيل المحلي لسيارات «نيسان» في الإمارات، بإجراء فحص استباقي لجميع المركبات المشمولة أو المتأثرة، وفي حال تم اكتشاف أي تآكل سيتم استبدال المحرك بالكامل دون أي كلفة.