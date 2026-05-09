«أراضي دبي»: 226 بلاغاً عن مكالمات غير مرغوب فيها خلال أبريل

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استقبالها 1423 شكوى عقارية خلال أبريل 2026، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى لضمان حفظ حقوق جميع المتعاملين، مبينة أنها تلقت 226 بلاغاً عن مكالمات غير مرغوب فيها، تم اتخاذ الاجراءات النظامية، لحماية الخصوصية.

وأفادت الدائرة في «النشرة الرقابية الشهرية - أبريل 2026»، بإصدارها 10 مخالفات عقارية بحق جهات لم تلتزم بالتشريعات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية استقرار السوق، وإلزام 181 منشأة عقارية، بتصحيح أوضاعها بعد ضبط مخالفات إعلانية، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية.

وبحسب النشرة الرقابية، فقد تم اجراء 123 زيارة ميدانية للتحقق من التزام الشركات بمعايير المهنة العقارية، كما وجهت 188 ملاحظة لـ«عدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية».