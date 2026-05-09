العتيبة: الدفعة الأولى من الشرائح المتقدمة وصلت إلى الإمارات.. والمزيد «في الطريق»

أعلن سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن الدفعة الأولى من الشرائح المتقدمة من شركة «إنفيديا» وصلت إلى الدولة، مؤكداً أن مزيداً من هذه الشرائح «في الطريق»، ضمن مسار الشراكة المتنامية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال العتيبة، في كلمة رئيسية ألقاها خلال معرض SCSP AI+ Expo الذي نظمه المجلس الأطلسي في واشنطن، إن الإمارات والولايات المتحدة تبنيان «الشراكة الاقتصادية الأكثر أهمية في هذا العقد»، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يشمل الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع، بما يسهم في خلق آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الإمارات استثمرت بالفعل تريليون دولار في الولايات المتحدة، والتزمت باستثمار 1.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، إلى جانب توقيع أكثر من 30 اتفاقاً خلال العام الماضي، موضحاً أن جزءاً مهماً من هذا الالتزام يتركز على تسريع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا السياق، قال العتيبة إن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأميركي بقدرة 5 غيغاواط قيد الإنشاء حالياً، وإن العمل بدأ خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عام، مشيراً إلى أن أول 200 ميغاواط من المشروع ستدخل الخدمة قريباً.

وأضاف: «يسعدني أن أعلن أن الدفعة الأولى من الشرائح المتقدمة وصلت إلى الإمارات، والمزيد في الطريق».

وأكد العتيبة أن أهمية هذه البنية التحتية لا تقتصر على الإمارات وحدها، قائلاً إن التكنولوجيا الأميركية، انطلاقاً من أبوظبي، يمكن أن تخدم نحو نصف سكان العالم، معتبراً أن هذا النموذج يوضح كيفية نشر التكنولوجيا الأميركية بصورة مسؤولة وإيصال الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تحتاج إليه أكثر.