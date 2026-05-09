حملة استدعاء لـ247 سيارة «نيسان ألتيما» في الدولة

ينفذ وكلاء سيارات «نيسان» على مستوى الدولة، بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل بعض سيارات نيسان التيما (L34).

وتشمل حملة الاستدعاء التي تنفذها «شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات» الوكيل المحلي لسيارات «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، و«المسعود للسيارات»، وكيل سيارات «نيسان» في إمارة أبوظبي، طراز «نيسان ألتيما» المصنعة في عامي 2019 و2020، في بلد المنشأ أميركا الشمالية.

ومن المتوقع وفق بيانات حملة الاستدعاء أن يصل إجمالي عدد المركبات المستدعاة إلى 247 مركبة على مستوى الدولة، فيما تشمل الحملة اجراء فحص مجاني للمحرك، كجزء من حملة استدعاء رسمية من الشركة.

وبحسب بيانات الاستدعاء، فقد تظهر على المحمل الرئيسي لعمود المرفق علامات مبكرة للتلف في عدد محدود من محركات «في سي تروبو» سعة 2.0 لتر، على الرغم من عدم وجود أعراض في معظم الحالات.

وتقوم منافذ شركتي الوكيل المحلي لسيارات «نيسان» في الإمارات، بإجراء فحص استباقي لجميع المركبات المشمولة أو المتأثرة، وفي حال تم إكتشاف أي تآكل سيتم استبدال المحرك بالكامل دون أي كلفة.