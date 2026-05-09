«طيران الإمارات» تكشف عن كسوة جديدة لـ «A380» تحمل علم الدولة

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن كسوة مميزة تحمل علم دولة الإمارات، بحجم كبير يمتد على هيكل طائرتها «إيرباص A380»، أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذا التصميم الجديد على الطائرة التي تحمل تسجيل «A6-EVG»، يأتي امتداداً لهوية الذيل الشهيرة للناقلة، تجسيداً لمشاعر الفخر والاعتزاز براية الدولة ورمز سيادتها، وقيم الانتماء والوفاء للوطن وقيادته.

وأضافت الناقلة أن هذه المبادرة تأتي أيضاً في إطار حملة «تبقى رايتنا عالية في السماء»، استجابةً للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي دعت المواطنين والمقيمين إلى رفع علم دولة الإمارات، باعتباره رمزاً يوحد المجتمع، ويجسد المسؤولية المشتركة والفخر بقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات الأخيرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «منذ تأسيس (طيران الإمارات)، ظل علم دولة الإمارات العربية المتحدة حاضراً في صميم هويتنا، يرافق رحلاتنا إلى مختلف أنحاء العالم، ويعبّر عن انتمائنا وقيمنا».

وأضاف سموه: «استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد هذه الكسوة الجديدة اعتزازنا بوطنٍ كان ولايزال الداعم الأول لمسيرتنا، ودولة رسخت نموذجاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الرؤية مع الطموح والعمل».

وأكد سموه: «ستبقى طائراتنا منصات تحمل هذا الرمز بكل فخر، فيما نواصل دورنا في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية وترسيخ مكانتها بين الأمم».

وحلّقت طائرة «إيرباص A380» ذات الكسوة المميزة على رحلات إلى نيويورك وبريسبن، كما ستُستخدم على الرحلات إلى مختلف وجهات «طيران الإمارات» التي تتم خدمتها بطائرات «A380». وأفادت «طيران الإمارات» بأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ الكسوة نفسها لتزيين إحدى طائراتها من طراز «بوينغ 777».